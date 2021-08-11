10大易肇事路口共通點多 高雄警動畫配實境一目瞭然

高雄市今年上半年10大易肇事路口，多數在高速公路周遭道路，其中前鎮區中山四路與中安路口已多年榜上有名，高雄市警前鎮分局分析這路口的車禍肇事原因，發現機車未依規定兩段式左轉、未保持行車安全距離，以及任意跨越雙白色車道線，是肇事主因。

前鎮警分局為提醒車輛經過中山四路與中安路口，隨時注意行車安全，將這3項易肇事主因，以動畫配合真實車禍影片，讓用路人能明確看出，這路口的哪些駕駛行為最危險，希望民眾安心通過路口。

影片內容顯示這路口最常見肇事原因，是民眾騎機車載送親友至捷運草衙站2號出入口未依規定兩段式左轉，逆向行駛中山四路，再左轉中安路，導致發生車禍，其次是未保持行車安全距離而發生車禍，第三是開車到路口後，發現占用右轉或左轉專用道，任意跨越雙白色車道線而釀成車禍。