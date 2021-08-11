提款機裝側錄器疑集團犯案 基隆警清查全巿提款機

基隆市仁二路上海商銀基隆分行一台提款機，疑遭2名外籍人士裝設側錄機盜取金融卡資料，警方追查發現並沒有裝設監錄設備偷錄提款者密碼，研判可能裝設時掉進去洞中卡住，沒有裝成功，懷疑幕後有偽卡集團犯案，全力清查有無被害人資料外洩。

警方說，上海商銀基隆分行左側提款機房，設有3台提款機，其中中間那台的的插卡槽，在7月30日下午銀行下班後，銀行系統發現提款異常，在8月2日上班時派人查看，發現插卡槽疑被放置側錄器，為內有電路、晶片的鐵片。

警方指出，當時鐵片卡在插卡槽內，因為如果只盜取金融卡或信用的資料盜刷，還要密碼，照理應會在提款機房內偷裝監錄設備，但清查並沒有發現，研判可能裝設側錄器沒有成功，又卡住取不出來，才沒有裝監錄器。但具體有沒有人持卡人的資料被盜刷、個資外洩等，仍要進一步追查。

市警第一分局副副分局長侯興龍今天說，2日上午11時許，警方接獲銀行反映，提款機疑似遭放置側錄信用卡工具，目前清查，並無未造成民眾財物損失。警方於接獲報案後立即組成專案小組調查，並清查轄內其他金融機構，暫無發現類似情形，經調閱監視器已鎖定犯嫌積極偵辦中。