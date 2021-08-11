影／重聽翁跌倒提袋寫「獨居老人」里長看照一眼認出他

台中市七旬林姓老翁疑有失智症，前天晚間在東區和平街跌倒後，有熱心市民通知警方到場，警員看林翁身上無證件，僅有一個提袋寫有林翁姓名及「獨居老人」，無其他證件，但林翁疑重聽，無法聽到警方詢問，當時警員將老翁相片，傳給當地新庄里長洪宗毅，洪一眼就認出是里民，協助聯絡林翁的家人，讓林翁平安返家，10分鐘內解決問題。

台中市第三分局立德派出所巡佐曾裕成、警員吳育鑫，9日晚間7時許獲報，東區和平街上有林姓老翁（76歲）需要協助，二警趕赴現場。

熱心市民表示，剛才見原本正常行走的林翁突然跌坐地上，他和路過騎士趕上前查看，發現他無法自行起身，起身後路也走不穩，便協助通報警消救護。

警員發現林翁隨身提袋，寫有姓名及「獨居老人」數個字，但疑因林翁有重聽、失智，身上也無其他證件，兩警頻頻大聲詢問，卻仍無法得到能協助返家的資訊。

當時資深的巡佐曾裕成靈機一動，拍下林翁照片傳給當地新庄里長洪宗毅，洪一眼認出林翁身分，聯繫林翁妹妹趕來現場，洪也熱心趕到現場關心。

林翁妹妹到場查看林翁身上有無傷口，她說，哥哥平時獨居台中路住家，有腸胃問題，無法攝取營養，有時會暈眩，會定時檢查哥哥有無正常吃飯，近期發現哥哥疑有失智，後續考慮將他接回家中照顧，以免危險。