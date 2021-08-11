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影／友借錢未起口角 新北債主半夜怒上門放炮示威

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市林姓男子因疫情期間生活拮据，向國小同學劉姓男子商借1萬元生活費，劉男不滿林未還錢，昨天又在電話中起口角，致心生不滿，昨夜找陳姓男子騎機車載劉到新店區林男住處施放水雷鞭炮，巨大聲響嚇醒附近住戶，警方以車追人於案發後小時逮捕劉、陳二人到案，警詢後今將二人依違反社秩法函送新北地檢署偵送辦。

新北市消防局昨天晚上11時41分獲報，新店區檳榔路19巷口發生火警，警方及消防人員到場，現場未發現火警，但附近住戶驚慌表示，有聽到一聲施放鞭炮的巨響，警方在巷道上發現疑似施放爆竹的殘跡，調閱巷口監視器畫面，明顯發現施放鞭炮的火光。

警方擴大調閱監視器，發現兩名男子步行前往燃放鞭炮後搭車逃逸，追查出該車為多元計程車，司機李姓男子表示，昨晚接獲公司派遣至新店區檳榔路北新路口接送2名客人至台北市文山區景美街。

警方追查發現2名男子先共乘機車至新店區中興路與檳榔路口停放後，再步行前往被害人林男住處前施放水雷鞭炮，以車追人查出該輛機車車主為住在新店區國校路的陳姓男子（20歲），今天凌晨2時許上門查緝，當場查獲陳姓及主嫌劉姓男子（22歲）到案。

據了解，劉男與被害人林男為國小同學，林男今年初因疫情收入不穩，向劉男商借一萬元做為生活費，因林男沒還錢，昨天二人又剛好在電話中發生口角，導致劉男心生不滿，昨晚找陳男騎機車載劉跑到林男住處前放炮示威洩憤。警詢後今依依違反社秩法函送新北地檢署偵送辦。

陳姓及劉姓男子昨天深夜嫌在新北市新店區巷內施放水雷鞭炮，巨大爆炸聲驚醒不少住戶，警方以車追人於案發後3小時速逮2人到案。記者王長鼎／翻攝
陳姓及劉姓男子昨天深夜嫌在新北市新店區巷內施放水雷鞭炮，巨大爆炸聲驚醒不少住戶，警方以車追人於案發後3小時速逮2人到案。記者王長鼎／翻攝
陳姓及劉姓男子昨天深夜嫌在新北市新店區巷內施放水雷鞭炮，巨大爆炸聲驚醒不少住戶，警方以車追人於案發後3小時速逮2人到案。記者王長鼎／翻攝
陳姓及劉姓男子昨天深夜嫌在新北市新店區巷內施放水雷鞭炮，巨大爆炸聲驚醒不少住戶，警方以車追人於案發後3小時速逮2人到案。記者王長鼎／翻攝
陳姓及劉姓男子昨天深夜嫌在新北市新店區巷內施放水雷鞭炮，巨大爆炸聲驚醒不少住戶，警方以車追人於案發後3小時速逮2人到案。記者王長鼎／翻攝
陳姓及劉姓男子昨天深夜嫌在新北市新店區巷內施放水雷鞭炮，巨大爆炸聲驚醒不少住戶，警方以車追人於案發後3小時速逮2人到案。記者王長鼎／翻攝
陳姓及劉姓男子昨天深夜嫌在新北市新店區巷內施放水雷鞭炮，巨大爆炸聲驚醒不少住戶，警方以車追人於案發後3小時速逮2人到案。記者王長鼎／翻攝
陳姓及劉姓男子昨天深夜嫌在新北市新店區巷內施放水雷鞭炮，巨大爆炸聲驚醒不少住戶，警方以車追人於案發後3小時速逮2人到案。記者王長鼎／翻攝

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