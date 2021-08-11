影／小黃74快速道路自撞安全島 運將送醫不治

今晨6點多，台74中彰快速道路北屯區崇德匝道口，一輛計程車自撞安全島，車頭嚴重擠壓變形，司機受困車內，消防員利用破壞器材剪開車體，將無生命跡象、意識不清的計程車司機送醫，經醫院急救後仍宣告不治。警方調查，彭姓司機血液濃度酒精反應為零，是否疲勞駕駛？進一步肇因交由交大事故組釐清。

台中市警局第五交通分隊指出，今晨6點12分接獲報案，位於台74中彰快速道路17.3公里處、西往東方向近崇德匝道口前，由彭姓司機(48歲)駕駛的計程車由西屯沿台74線往北屯(西往東)方向行駛，不明原因自撞匝道安全島。

由於撞擊力道猛烈，計程車車頭嚴重變形，彭姓司機也遭車體夾住，無法自行脫困，消防人員利用破壞器具將車體剪開、救出彭男，彭現場已無呼吸心跳，送慈濟醫院急救仍宣告不治。