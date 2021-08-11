快訊

「麟洋配」首套悠遊卡亮相 李洋生日812開放預購

評／奧運史上最多獎牌背後：你不知道的台灣體育政策演進史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／小黃74快速道路自撞安全島 運將送醫不治

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

今晨6點多，台74中彰快速道路北屯區崇德匝道口，一輛計程車自撞安全島，車頭嚴重擠壓變形，司機受困車內，消防員利用破壞器材剪開車體，將無生命跡象、意識不清的計程車司機送醫，經醫院急救後仍宣告不治。警方調查，彭姓司機血液濃度酒精反應為零，是否疲勞駕駛？進一步肇因交由交大事故組釐清。

台中市警局第五交通分隊指出，今晨6點12分接獲報案，位於台74中彰快速道路17.3公里處、西往東方向近崇德匝道口前，由彭姓司機(48歲)駕駛的計程車由西屯沿台74線往北屯(西往東)方向行駛，不明原因自撞匝道安全島。

由於撞擊力道猛烈，計程車車頭嚴重變形，彭姓司機也遭車體夾住，無法自行脫困，消防人員利用破壞器具將車體剪開、救出彭男，彭現場已無呼吸心跳，送慈濟醫院急救仍宣告不治。

警方指出，彭男經抽血檢測無飲酒情形，這起車禍肇事原因有待交大事故組釐清。現場於上午7點45分排除路障，恢復通行。

消防員利用破壞器材剪開車體，將無生命跡象、意識不清的彭姓計程車司機送醫，經醫院急救後仍宣告不治。圖／讀者提供
消防員利用破壞器材剪開車體，將無生命跡象、意識不清的彭姓計程車司機送醫，經醫院急救後仍宣告不治。圖／讀者提供
消防員利用破壞器材剪開車體，將無生命跡象、意識不清的彭姓計程車司機送醫，經醫院急救後仍宣告不治。圖／讀者提供
消防員利用破壞器材剪開車體，將無生命跡象、意識不清的彭姓計程車司機送醫，經醫院急救後仍宣告不治。圖／讀者提供
消防員利用破壞器材剪開車體，將無生命跡象、意識不清的彭姓計程車司機送醫，經醫院急救後仍宣告不治。圖／讀者提供
消防員利用破壞器材剪開車體，將無生命跡象、意識不清的彭姓計程車司機送醫，經醫院急救後仍宣告不治。圖／讀者提供
消防員利用破壞器材剪開車體，將無生命跡象、意識不清的彭姓計程車司機送醫，經醫院急救後仍宣告不治。圖／讀者提供
消防員利用破壞器材剪開車體，將無生命跡象、意識不清的彭姓計程車司機送醫，經醫院急救後仍宣告不治。圖／讀者提供
今晨6點多，台74中彰快速道路北屯區崇德匝道口，一輛計程車自撞安全島，車頭嚴重擠壓變形，司機受困車內，消防員利用破壞器材剪開車體，將無生命跡象、意識不清的計程車司機送醫，經醫院急救後仍宣告不治。圖／讀者提供
今晨6點多，台74中彰快速道路北屯區崇德匝道口，一輛計程車自撞安全島，車頭嚴重擠壓變形，司機受困車內，消防員利用破壞器材剪開車體，將無生命跡象、意識不清的計程車司機送醫，經醫院急救後仍宣告不治。圖／讀者提供

計程車 交大

延伸閱讀

軍人涉向同袍購槍射殺前女友 檢依殺人罪嫌起訴

媽媽送醫他急搭計程車探病 忘了機車停哪？女警解謎

台南安定中崙工業區工人維修天車遭電擊命危 送醫急救

2萬多元醫藥費遺失計程車 頭份警調監視器1小時找回

相關新聞

台東熱氣球著火 縣府認定非飛安事故 活動持續

台東縣熱氣球嘉年華暖身活動正在池上舉辦，但昨天下午傳出11年來第1起熱氣球著火事故後，縣府交通及觀光發展處長余明勳今天對...

10大易肇事路口共通點多 高雄警動畫配實境一目瞭然

高雄市今年上半年10大易肇事路口，多數在高速公路周遭道路，其中前鎮區中山四路與中安路口已多年榜上有名，高雄市警前鎮分局分...

提款機裝側錄器疑集團犯案 基隆警清查全巿提款機

基隆市仁二路上海商銀基隆分行一台提款機，疑遭2名外籍人士裝設側錄機盜取金融卡資料，警方追查發現並沒有裝設監錄設備偷錄提款...

影／重聽翁跌倒提袋寫「獨居老人」里長看照一眼認出他

台中市七旬林姓老翁疑有失智症，前天晚間在東區和平街跌倒後，有熱心市民通知警方到場，警員看林翁身上無證件，僅有一個提袋寫有...

影／友借錢未起口角 新北債主半夜怒上門放炮示威

新北市林姓男子因疫情期間生活拮据，向國小同學劉姓男子商借1萬元生活費，劉男不滿林未還錢，昨天又在電話中起口角，致心生不滿...

影／小黃74快速道路自撞安全島 運將送醫不治

今晨6點多，台74中彰快速道路北屯區崇德匝道口，一輛計程車自撞安全島，車頭嚴重擠壓變形，司機受困車內，消防員利用破壞器材...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。