恐怖巧合！4年內3艘貨輪都在8月擱淺布袋商港堤岸

擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸的「山寶2號」貨輪，到今天第7天，昨天下午海象轉好，船東找海事公司4名潛水夫下海，展開抽油作業，畫夜不停地抽油，到半夜12點，抽光13公秉柴油及1600公升滑油，海汙危機解除；地方人士說，布袋商港北堤岸，4年內有3艘貨輪擱淺，都在8月發生，地點也相同，恐佈巧合。

縣府漁業科長張建成說，三艘貨輪擱淺布袋商港都在8月，相同地點北側堤岸消波塊，讓人訝異。網友說，當地海域，莫非就是傳說的「神秘百慕達三角洲」；有網友表示，只是巧合，夏天颱風季節海象多變；也有人認為可能是布袋港淤砂嚴重造成。

台灣港務公司布袋管理處調查，盧碧颱風掀起強風巨浪，5日下午往返台灣澎湖之間貨輪「山寶2號」，擱淺布袋商港堤岸，9名船員獲救，聯合應變小組調軟墊防護船身，但貨輪經不起1夜強風巨浪拍打，碰撞消波塊。

2019年8月1日晚間，布袋商港傳出貨輪擱淺，嘉明海運公司的「勝利輪」貨輪擱淺，8名船員獲救；2018年8月10日布袋商港也有一艘要進港的「嘉明二號」貨輪，撞擊消波塊破洞擱淺，5名船員受困近5小時，海空聯合救援獲救，加上這次貨輪「山寶2號」擱淺，4年內3艘貨輪擱淺布袋商港北堤岸。