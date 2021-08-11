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一根斷指！讓13年前基隆海域無名屍回家 編號A069正名
基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬，近日清查一名周姓失蹤老翁，因斷指特徵，確認就是失蹤長達13年的周姓老翁，順利為「編號A069無名男」正名。
許耀彬組長分析1件民國97年間在基隆港東8號碼頭海域發現的浮屍案，當時屍體打撈上岸後，因無遺留證件及可識別之物，調閱監視器及指紋比對均無所獲，遂以無名屍公告協尋，因無人認領，由基隆市政府以「編號A069無名男」立墓碑，埋葬於基隆市南榮公墓無主墓區長達13年。
許組長依無名屍「右手中指斷指」特徵，擴大清查全國相同特徵的失蹤人口，今年4月間比對出1名戶籍設在基隆市暖暖戶政事務所，而實際居住在新北市三重區的周姓失蹤老翁（92歲），也有相同斷指特徵，重啟調查後露出一線曙光。
許耀彬說，案經採集家屬檢體送法務部法醫研究所比對DNA，結果吻合，確認該無名屍就是失蹤長達13年的周姓老翁，8月10日再經基隆地檢署檢察官確認身分開具相驗屍體證明書，順利為「編號A069無名男」正名。
而許組長辦理撤銷本案身分不明及失蹤人口紀錄時，得知家屬家境貧困，無力負擔周姓老翁遷葬費用，再經家屬同意，轉介中華民國善願愛心協會協助免費殮葬，協會將擇日與家屬至基隆市南榮公墓無主墓區起掘、火化及晉塔安奉，讓周老先生落葉歸根。
家屬獲得協助後，十分感動，再三向許組長致謝，感謝讓離家13年的父親有名有姓，不再是無主孤魂，彌補心中最大的遺憾。
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