軍人涉向同袍購槍射殺前女友 檢依殺人罪嫌起訴

新北市一名義務役軍人涉嫌買槍，並近距離槍殺前女友致命，檢方依殺人罪嫌起訴，建請從重量刑。示意圖／Ingimage

新北市義務役軍人梁姓男子今年6月間，涉嫌攜帶向軍中同袍購買的槍枝南下嘉義縣找王姓前女友，因要求復合被拒，竟近距離槍殺王女致命，檢方依殺人罪嫌起訴，建請從重量刑。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，軍中同袍秦姓男子涉違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，目前仍在偵辦中。現年23歲梁姓男子為現役軍人，今年5月底，向秦男以新台幣5萬元代價，購買一把改造手槍及子彈9顆。

被告梁男去年10月間，因與王女共同在高雄市一家燒烤店工作認識，進而交往，兩人今年6月間發生感情糾紛，梁男於6月16日下午攜帶所購買的槍彈，從台北市搭乘客運南下嘉義市，並搭乘計程車前往王女住處，發現王女並不在家。

梁男又搭乘計程車前往嘉義縣水上鄉王女的親戚住處，便打電話給王女出面，兩人在該住處門口談判，梁男要求復合遭王女拒絕，雙方發生言語爭執後，梁男竟從包包拿出一把改造手槍近距離朝王女胸口開一槍。

當時在一旁的王女親戚見狀，立即壓制梁男並報案，王女被緊急送醫急救仍不治，警方到場逮捕梁男，並查扣犯案槍枝及子彈。

檢方審酌被告梁男明知改造手槍及子彈為高危險的管制物品，僅因私人情感因素即持槍射殺被害人，除了依殺人罪嫌起訴被告外，並建請從重量刑。