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台東熱氣球11年來第一起起火事故 縣府：非飛安事件活動持續

火獄的見證：希臘大野火的「極端氣候進行式」？

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台東熱氣球著火 縣府認定非飛安事故 活動持續

聯合報 / 記者施鴻基曹悅華／台東即時報導

台東縣熱氣球嘉年華暖身活動正在池上舉辦，但昨天下午傳出11年來第1起熱氣球著火事故後，縣府交通及觀光發展處長余明勳今天對外說明。他表示是瞬間強陣風吹襲，導致立球中的「天際紅」熱氣球撞到樹叢，瓦斯才燒破球體，已通報民航局，但縣府認定僅是器械遭遇意外受到損害，活動仍會持續。

熱氣球嘉年華從前天起在池上牧野度假村舉辦暖身活動，熱氣球僅立球展示，並原地繫留升降。昨天下午場卻傳出天際航空「天際紅」熱氣球著火意外，引發一陣驚慌，所幸人員均安，球僅體燒破一個洞。熱氣球有保險，但損壞情況目前尚未確認，還要評估，因「天際紅」屬於天際航空飛行訓練用球，所以不會影響後續活動。

余明勳今表示，現場飛行指揮官依程序研判昨天氣候一切正常，當時只有駕駛員在吊籃內，先做冷膨脹後接著熱膨脹立球，在立球時卻遭遇逆強風吹往旁邊樹叢，陣風非常強，「地勤壓球都壓力不住」，因撞到樹叢偏向，瓦斯才燒到球體，駕駛員馬上依程序關瓦斯。

「這是強勢氣流造成的」，余明勳說，因為熱氣球屬於飛行器，事後已通報民航局，但人員無傷亡僅受驚嚇，不算飛安事件，只是器械受到意外而損害，活動今天依然持續。事後研判是颱風尾巴引起的強勢氣流造成瞬間逆向氣流，不見得和當地地形有關，13日前活動不會停辦或易地舉辦。

當地民眾則說，池上場地和鹿野高台不同，是一處隘口，瞬間陣風一向強勁，「會讓人感覺風會轉彎」，飛行控制可能比較困難。

另外，縣府也宣布14日起活動移往主場地鹿野高台，屆時要遵照中央防疫規定，原本可容納上萬人的會場，將僅限5千人進入，達上限後一進一出。

民航局表示，已收到通報，正在調查中。

「天際紅」（右一）著火燒破洞，近期恐無法繼續飛行。本報資料照片
「天際紅」（右一）著火燒破洞，近期恐無法繼續飛行。本報資料照片
「天際紅」著火燒破洞，近期恐無法繼續飛行。本報資料照片
「天際紅」著火燒破洞，近期恐無法繼續飛行。本報資料照片
「天際紅」著火燒破洞，近期恐無法繼續飛行。本報資料照片
「天際紅」著火燒破洞，近期恐無法繼續飛行。本報資料照片
台東縣府交通及觀光發展處長余明勳說明事故情況及後續處置作法。記者施鴻基／攝影
台東縣府交通及觀光發展處長余明勳說明事故情況及後續處置作法。記者施鴻基／攝影

熱氣球嘉年華 民航局

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