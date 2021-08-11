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3噸半大巨石連同土石崩落 苗栗南庄鄉風美聯絡道急封

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣南庄鄉鹿場部落通往風美溪苦花潭的風美道路，今天上午發生邊坡坍方，1顆約3.5公噸大石頭夾帶土石在路中間阻斷中斷，頭份警分局陸家派出所據報，所長高耀芳等人勘察，發現山上持續土石鬆落，現場相當危險緊急封路。

8月7日強降雨，山區土石飽含水量，8日起放晴，今天上午8點50分左右南庄鄉風美聯絡道距離鹿場部落不遠處，邊坡上方入口原本岌岌可危的大巨道滾落路中間，土石也占據整個道路，還好沒有人車受災，現場一邊陡峭山壁、一側是懸崖，還陸續有土石鬆落，風美聯絡道交通中斷。

高耀芳說，風美聯絡道沒有住戶，但種植甜柿、高麗菜等作物的農友經常進出，警方封閉交通，必須繞路而行，籲請民眾注意。

苗栗縣南庄鄉鹿場部落通往風美溪苦花潭的風美道路，今天上午發生邊坡坍方阻斷中斷，警方緊急封路。圖／高耀芳提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落通往風美溪苦花潭的風美道路，今天上午發生邊坡坍方阻斷中斷，警方緊急封路。圖／高耀芳提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落通往風美溪苦花潭的風美道路，今天上午發生邊坡坍方阻斷中斷，警方緊急封路。圖／高耀芳提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落通往風美溪苦花潭的風美道路，今天上午發生邊坡坍方阻斷中斷，警方緊急封路。圖／高耀芳提供

南庄 苗栗縣 高麗菜

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