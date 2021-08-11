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基隆提款機被裝側錄器疑盜刷 2外籍人士涉案警追查

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市有一家銀行提款機疑遭外籍人士放置側錄信用卡工具，銀行發現後已向警方報案，警方表示，目前尚未接獲被害人金融卡、信用卡資料被盜或者被盜刷報案，經調閱監視器已鎖定犯嫌積極偵辦中。

據了解，警方查扣提款卡的側錄裝置，是一個含有電路、晶片的鐵片，可以側錄持卡人把金融卡、信用卡插入時盜取個資。疑有2名外籍人士利用半夜裝設，警方全力追查中。

市警第一分局副分局長侯興龍今天說，2日上午11時許，警方接獲仁二路一家銀行反映，提款機疑似遭放置側錄信用卡工具，目前清查，並無民眾通報金錢損失。

警方於接獲報案後立即組成專案小組調查，並清查轄內其他金融機構，暫無發現類似情形，經調閱監視器已鎖定犯嫌積極偵辦中。

警方提醒民眾於提款時應多留意有無與提款機無關之裝置、設備、反光鏡，或有無其他可疑人士徘徊，遇有疑慮應立即向金融機構員工反映或報警處理，以免造成損失。

基隆提款機被裝側錄器清查多少人被盜 2外籍人士涉案，圖為示意圖，非被裝設側錄器提款機。記者游明煌／攝影
基隆提款機被裝側錄器清查多少人被盜 2外籍人士涉案，圖為示意圖，非被裝設側錄器提款機。記者游明煌／攝影

信用 提款機 監視器

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