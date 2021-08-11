聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆提款機被裝側錄器疑盜刷 2外籍人士涉案警追查
基隆市有一家銀行提款機疑遭外籍人士放置側錄信用卡工具，銀行發現後已向警方報案，警方表示，目前尚未接獲被害人金融卡、信用卡資料被盜或者被盜刷報案，經調閱監視器已鎖定犯嫌積極偵辦中。
據了解，警方查扣提款卡的側錄裝置，是一個含有電路、晶片的鐵片，可以側錄持卡人把金融卡、信用卡插入時盜取個資。疑有2名外籍人士利用半夜裝設，警方全力追查中。
市警第一分局副分局長侯興龍今天說，2日上午11時許，警方接獲仁二路一家銀行反映，提款機疑似遭放置側錄信用卡工具，目前清查，並無民眾通報金錢損失。
警方於接獲報案後立即組成專案小組調查，並清查轄內其他金融機構，暫無發現類似情形，經調閱監視器已鎖定犯嫌積極偵辦中。
警方提醒民眾於提款時應多留意有無與提款機無關之裝置、設備、反光鏡，或有無其他可疑人士徘徊，遇有疑慮應立即向金融機構員工反映或報警處理，以免造成損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言