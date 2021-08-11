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台東熱氣球11年來第一起起火事故 縣府：非飛安事件活動持續

火獄的見證：希臘大野火的「極端氣候進行式」？

疑因過彎車速快　大貨車60噸紙捲斜傾卸貨堆放快車道

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化報導　

一輛滿載約60噸紙捲的大貨車，今天上午7點行駛彰化縣埔心鄉原埔路，轉東西向快速道路61漢寶草屯線，疑因車速快又載物重，過彎時車台上的上層紙捲嚴重傾斜，司機連忙通知公司派人到場卸貨，60噸紙捲堆在道路內側。

警方指出，大貨車行駛彰化縣埔心鄉原埔路，通過柳橋東路要上往大村方向往的東西向快速道路61漢寶草屯線，疑因車速快又載物重，在柳橋東路和原埔路口過彎時，車台上的上層紙捲傾斜壓迫右側輪胎，司機停車後，發現紙捲傾斜太嚴重，無法繼續行駛，因此通知公司派人到場把60噸紙捲堆在路邊；這起事故未造成受傷，但現場當地上午時段人車相當多，目前擺設警示標誌，維持路過人車交通安全。

大貨車在彰化縣埔心鄉與柳橋東路的路口停車，紙捲堆放道路內側。圖／彰化踢爆網提供
大貨車在彰化縣埔心鄉與柳橋東路的路口停車，紙捲堆放道路內側。圖／彰化踢爆網提供

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