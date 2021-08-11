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三峽3死惡火 家屬趕至醫院為倖存妻舅集氣
新北市三峽凌晨發生3死4傷火警，其中丈夫與妻舅送往土城醫院，但丈夫到院時已沒有生命跡象，過去有病史行動困難的妻舅則成功急救，但目前尚未脫離險境，家屬也在稍早抵達現場為妻舅集氣。
土城醫院急診主任薛承君說，醫院嘗試急救已失去呼吸心跳的丈夫，但沒有成功；妻舅則是有呼吸衰竭狀況病危，有成功急救，目前在家護病房插管治療。
薛承君指出，妻舅昏迷指數仍只有3，非常危險，因呼吸道嗆傷，現在需靠呼吸器維持呼吸，臨床上要等移出並轉到普通病房後才算脫離險境。
而家屬也在清晨左右抵達土城醫院，薛承君表示，院方會盡可能協助家屬，面對這種事就給醫療與心理上最大的支持。
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