三峽3死惡火 家屬趕至醫院為倖存妻舅集氣

新北市三峽凌晨發生3死4傷火警，其中丈夫與妻舅送往土城醫院，但丈夫到院時已沒有生命跡象，過去有病史行動困難的妻舅則成功急救，但目前尚未脫離險境，家屬也在稍早抵達現場為妻舅集氣。

土城醫院急診主任薛承君說，醫院嘗試急救已失去呼吸心跳的丈夫，但沒有成功；妻舅則是有呼吸衰竭狀況病危，有成功急救，目前在家護病房插管治療。

薛承君指出，妻舅昏迷指數仍只有3，非常危險，因呼吸道嗆傷，現在需靠呼吸器維持呼吸，臨床上要等移出並轉到普通病房後才算脫離險境。