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三峽嚴重火警釀3死4傷 屋內起火點客廳設有靈堂

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三峽惡火 侯友宜赴雙和醫院停屍間悼念2名幼童

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

新北市三峽區今凌晨1時許發生火警，造成3死4傷，其中屋主妻子40歲周女及2名小孩被送往雙和醫院救治，不過2名小孩到院前已死亡，周女則在加護病房搶救中。據了解，市長侯友宜5時許至雙和醫院，他先至停屍間悼念2名幼童，隨後轉去向家屬致意，表達慰問之意。

據了解，火警發生後，7名死傷者分別送往雙和醫院、板橋亞東醫院、土城長庚醫院、三峽恩主公醫院，其中3人被送至雙和醫院，但僅周女還有生命意識，重傷後被搶救回來，目前正在加護病房中，另外1名10歲女童及1歲男童到院前已明顯死亡。

據悉，侯友宜約5時許到雙和醫院，他除了替孩子送行外，也向在場的家屬致意，安慰他們。另外侯友宜認為，若到加護病房探視仍在搶救中的周女，恐會影響醫護人員的醫療工作，所以沒有前往加護病房，約在5時30分離開醫院，停留半小時。

侯友宜凌晨5時至雙和醫院，向死傷者家屬表達慰問之意。圖／新北市警察局提供
侯友宜凌晨5時至雙和醫院，向死傷者家屬表達慰問之意。圖／新北市警察局提供

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