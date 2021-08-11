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半夜惡火吞沒三峽民宅 慘釀一家人加移工3死4傷
新北市三峽區今天凌晨1時45分發生嚴重火警，一處6層樓民宅1樓冒出火煙，緊急出動上百名消防員前來救援．雖在20分鐘左右控制火勢，但救出7人中有3人呈現OHCA，送醫後3名OHCA民眾都不幸罹難。
新北消防局土城中隊長張博凱表示，消防隊員在到達現場後，發現客廳位置有火焰竄出，在1樓室內房間內分別救出4男3女送往三峽恩主公、土城長庚、亞東與雙和醫院，總計出動15個分隊、159名消防員、29輛消防車與11輛救護車，詳細起火原因還要調查。
然而救出7人中3人呈現OHCA，3人到院後全數死亡，7人為同一家人加1名外籍移工，死者則是爸爸、兒子與女兒，另外4人正搶救中。
據了解，該處民宅位在1處社區內，火警發生時7人都在房間內，研判可能是客廳先起火，導致房間的人出不來，送醫後大多是嗆死並非燒死。
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