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半夜惡火吞沒三峽民宅 慘釀一家人加移工3死4傷

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半夜惡火吞沒三峽民宅 慘釀一家人加移工3死4傷

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

消防隊在趕到現場後在20分鐘左右就將火勢熄滅。圖／新北消防局提供
消防隊在趕到現場後在20分鐘左右就將火勢熄滅。圖／新北消防局提供

新北市三峽區今天凌晨1時45分發生嚴重火警，一處6層樓民宅1樓冒出火煙，緊急出動上百名消防員前來救援．雖在20分鐘左右控制火勢，但救出7人中有3人呈現OHCA，送醫後3名OHCA民眾都不幸罹難。

新北消防局土城中隊長張博凱表示，消防隊員在到達現場後，發現客廳位置有火焰竄出，在1樓室內房間內分別救出4男3女送往三峽恩主公、土城長庚、亞東與雙和醫院，總計出動15個分隊、159名消防員、29輛消防車與11輛救護車，詳細起火原因還要調查。

然而救出7人中3人呈現OHCA，3人到院後全數死亡，7人為同一家人加1名外籍移工，死者則是爸爸、兒子與女兒，另外4人正搶救中。

據了解，該處民宅位在1處社區內，火警發生時7人都在房間內，研判可能是客廳先起火，導致房間的人出不來，送醫後大多是嗆死並非燒死。

三峽1處民宅今天凌晨發生火警，造成6死1傷人倫悲劇。圖／新北消防局提供
三峽1處民宅今天凌晨發生火警，造成6死1傷人倫悲劇。圖／新北消防局提供
根據消防隊所畫出房內示意圖，研判可能的起火地點在客廳，才會讓3處房間的人都出不來，釀成嚴重死傷。圖／新北消防局提供
根據消防隊所畫出房內示意圖，研判可能的起火地點在客廳，才會讓3處房間的人都出不來，釀成嚴重死傷。圖／新北消防局提供

消防員

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