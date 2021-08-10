男子私闖龍洞海水浴場游泳 摔倒骨折求救穿幫面臨裁罰

基隆市李姓男子和妻子今天到東北角龍洞海岸，闖入龍洞海水浴場後浮潛，並在礁岩區行走時跌倒骨折，向消防局求救。消防人員到場將他送醫，警方將依傳染病防治法舉發他違反防疫規定，由衛生單位裁處。

新北市「119」救災救護指揮中心今天下午5點多接獲報案，新北貢寮區龍洞海水浴場有人受傷，需要救援。救護人員趕到現場時，看到40多歲李姓男子坐在礁岩上，無法行走。救護人員檢視右小腿骨折、意識清楚，將他送往基隆長庚醫院救治。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處8月9日公布疫情警戒第2級管制措施，水域遊憩活動部分，開放可全程戴口罩操作騎乘器具的獨木舟、立式划槳、風帆、風箏衝浪等活動，以及非群聚、保持社交安全距離、單人活動及活動前後戴口罩的水肺潛水及衝浪，但不開放民眾浮潛和游泳。

帶客從事水域遊憩活動人次降載50%，獨木舟、立式划槳，降載為限1名教練帶領5人，風箏衝浪限1名教練帶領1人。開放水域據點包括龍洞灣、龍洞四季灣、金沙灣、鹽寮、龍門、福隆（含內河）、蜜月灣、外澳及內埤等水域據點。