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影／北市男不滿前同事搞砸工程 偷他機車藏大尖山報復

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市21歲曹姓男子在工作上與柯姓男子有嫌隙，涉嫌騎機車載女友，夥同另3名友人到柯住處偷走機車，再騎到附近山區丟棄，怕有人發現還把車牌拔走，不料遇到巡邏員警盤查，機車置物箱內發現遭竊車牌，當場被捕，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，曹與43歲柯姓男子是同事，在工地工作，柯離職後領款日，老闆跟曹說「你們工程沒做好，沒辦法請到款」，曹心聲不滿欲報復，8月7日凌晨找女友與另3名友人，一同前往柯的住處。

曹看柯的125機車非常老舊，用他車鑰匙嘗試結果成功發動，再以口罩遮車牌，騎走機車，5人騎到汐止大尖山軤柯的機車丟棄，離開前拔走車牌。

柯當天一早發現車子不見立刻報警。警方調閱監視器發現犯嫌有5人，當晚9時許，南港分局舊莊派出所所長陳怡婷與另2名員警巡邏，發現曹等5人形跡可疑，上前盤查。

曹的機車置物箱內發現柯男車牌，犯行敗露，5人只能坦承，供稱心生不滿報復，全案依竊盜罪嫌送辦。

北市21歲曹姓男子與前同事有嫌隙，7日夥同女友等4人竊走他的機車，並惡意遺棄在山上；南港警方當天晚間巡邏時，在事發地發現有5人行跡可疑，遂上前盤查，一舉破案。記者翁至成／翻攝
北市21歲曹姓男子與前同事有嫌隙，7日夥同女友等4人竊走他的機車，並惡意遺棄在山上；南港警方當天晚間巡邏時，在事發地發現有5人行跡可疑，遂上前盤查，一舉破案。記者翁至成／翻攝

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