外籍女移工慘陷愛情騙局 瑞芳警及時阻匯款

瑞芳區一名33歲印尼籍看護工要匯款新臺幣27萬餘元，瑞芳警分局員警及時阻止。 圖／瑞芳警分局提供 新北市瑞芳區一名33歲印尼籍看護工在交友軟體中認識一名外國男友，對方利用要領取包裹需先繳交保證金，讓被愛情沖昏頭的女移工於本月6日至瑞芳區所幸機警的行員察覺異常，通知某銀行匯款新臺幣27萬餘元，瑞芳警分局員警到場協助，在員警解釋勸說下，外籍女移工才恍然大悟自己遭到詐騙。

外籍女移工向警方表示，她是在數月前使用通訊軟體「微信」時，一名照片看起來溫厚老實的中年男子主動加她好友，稱自己也是印尼人並在從事媒體業，認識期間對方常對其噓寒問暖，雙方更以男女朋友相稱使M女身陷愛情陷阱，後該名男子向女移工表示寄了一個國際包裹給她，裡面有現金、首飾等貴重物品，但需繳交27萬餘元包裹才不會被扣留在機場，同時女移工的電子郵件信箱亦接收到郵件內容為領取郵件通知及流程的全英文郵件，導致被愛情及利益沖昏頭的女移工於8月6日10時許前往銀行匯款。

所幸瑞芳警分局甫於日前至該銀行進行宣導，針對詐欺的各類態樣詳加解說，並請行員配合若有跨國匯款務必立即通知轄區派出所到場了解，經銀行人員積極關懷詢問匯款用途，察覺與警方宣導之詐騙手法相似，遂向轄區瑞芳派出所通報，瑞芳派出所警員楊函諺、黃世勳等立即前往協助，在員警的耐心解說下，女移工才驚覺這個只看過一張照片的「男朋友」可能是詐騙集團，即時攔阻匯款並保住女移工遠渡重洋來臺工作掙得的辛苦錢。

瑞芳警分局呼籲，對於網路交友要謹慎，「高富帥（白富美）」、「滿口甜言蜜語」、「報酬率過高」、「強調無風險」、「不用付出努力」、「商業模式複雜」、「高人頭佣金」、「急著成交」為此類假交友投資詐騙話術；小心求證為防詐不二法門，有任何疑問都可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話即時查證。