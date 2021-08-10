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員林市郵局玻璃被敲破驚動警方 原來男子衝動誤會一場

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市員東路郵局今天上午8點多傳出被人敲破玻璃，驚動警方前往了解，原來張姓男子上午想到郵局洽辦業務，但在郵局內的員工隔著玻璃示意還未到八點半營業時間，沒想到男子等不及，竟氣憤拍打把玻璃都敲碎，警方已找到該男子，洽談賠償事宜。

警方初步調查，張男(44歲)今天上午約8點10分到員東路郵局外，想洽辦業務，但郵局是8點半才開始營業，男子生氣下隔著鐵捲門揮拳打，卻把裡面的玻璃都敲碎，男子的手也受傷，他自知闖禍後就自行離開。

警方後來在員林公園附近找到張男，張男說，他以為郵局8點就上班，隔著玻璃看到裡面已很多員工了，想說怎麼不讓他進去，才會用力拍打，沒想到出力過猛，把玻璃都打碎，事後也很後悔。

由於張男有殘障手冊，在公園賣口香糖，生活較弱勢，郵局也不想提告，僅表示張男若負責賠償玻璃就不追究了，目前雙方還在和解中。

員林市員東路郵局今天上午8點多傳出被人敲破玻璃，驚動警方前往搜證了解。圖／翻攝自彰化踢爆網
員林市員東路郵局今天上午8點多傳出被人敲破玻璃，驚動警方前往搜證了解。圖／翻攝自彰化踢爆網
員林市員東路郵局今天上午8點多傳出被人敲破玻璃，驚動警方前往搜證了解。圖／翻攝自彰化踢爆網
員林市員東路郵局今天上午8點多傳出被人敲破玻璃，驚動警方前往搜證了解。圖／翻攝自彰化踢爆網

郵局 員林

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