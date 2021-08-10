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影／拾棍靠近警被保護管束 醉男反發文質疑「執法過當」

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

41歲陳男與28歲張男8日晚間酒後疑因聲量過大引發附近鄰居報警，員警到場後見張男身體不適叫來救護車，陳男卻在一旁不斷叫囂，影響救護人員處理，隨後更撿起路旁木棍轉身朝向警方，處理員警認為陳男作勢攻擊，拍掉手上木棍後將他推開保持距離，隨後壓制帶返所內進行保護管束。

陳男在臉書社團「爆料公社」上PO文，詢問「請問大家這是否有執法過當?」他日前因慶生與朋友喝了幾罐啤酒，聊天過程聲音大了些，警察到場後，他背對員警撿了根棍子，「卻被警察說襲警摔在地上，整個過程誇張傻眼」。

新莊警分局出面說明，表示當時員警到場後，發現張男蹲坐在地，疑似身體不適，經詢問僅表示腹痛，便請求救護人員到場協助。未料救護人員到場後，陳男在一旁不斷叫囂，干擾救護人員值勤，員警規勸他，他還不斷向員警大聲咆哮，隨後更撿起地上一根木頭並轉身靠近員警，員警認為陳男情緒不穩、有襲警之虞，便出手將木棍拍到地上，並推開陳男，拉開距離後將他上銬，帶回派出所進行保護管束。

新莊警分局提供當日員警密錄器，畫面只見員警先向張男詢問身分，陳男卻在一旁不停叫囂，救護人員抵達後，協助張男送醫，但陳男卻對著救護人員不斷叫囂，還指著員警罵，員警勸說｢你去旁邊就好，人家在那邊救護，你不要在那邊大小聲」，接著陳男卻背對員警撿起一旁木棍朝員警走去。

密錄器畫面顯示，員警出手將棍子拍掉，大聲喝斥「你拿棍子幹嘛」並推開陳男，陳跌坐在地後，員警再出手將陳男壓制上銬，隨後將他帶上警車，陳男還不斷咆哮「我怎樣了拉」，員警回覆「你想打警察阿」，陳卻不斷大聲哀號「我沒怎樣啦」，最後在員警安撫「上去（警車）冷靜一下、吹個冷氣」，陳男才願意坐上警車。

新樹所長黃心廉說明指出，陳男當下明顯有酒醉、意識不清不穩定，且有叫囂等脫序行為，後續更在張男接受救護人員救護時，在一旁徘迴企圖影響救護行動，並拾取上有鐵釘的木棍朝員警靠近，員警為避免他有攻擊行為，立即上前施予強制力進行保護管束，待陳男冷靜後才讓他離開。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男拾起地上木棍朝員警靠近。圖／警方提供
陳男拾起地上木棍朝員警靠近。圖／警方提供

警察 爆料公社

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