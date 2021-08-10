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命案悲歌 雲林1男久病厭世求父幫結束生命
雲林縣斗六市今天上午發生一起父殺子命案，一名張姓男子持刀殺害25歲兒子；張男供稱，兒子多年前遇上車禍，身體健康狀況急轉直下，受病痛困擾許久，子因久病厭世，多次自我尋短未遂，日前哀求他結束其生命，他殺死兒子後向警方自首，救護人員獲報緊急將張子送醫，最後仍不治身亡。
據了解，年約65歲的張姓男子，其子長年養病，精神狀態不佳，過去曾有多次想不開的情況，近期因為腳傷，可能面臨需要截肢的情況，張自稱是兒子求他幫忙結束生命，他才會忍痛下手。
雲林縣消防局今天上午9點15分左右接獲報案，救護人員到場將傷者送醫，據悉張男兒子當下已無呼吸心跳，送醫搶救約於中午12時許宣告不治。
張男殺死兒子後，主動向警方報案，符合自首要件，不過詳細原因及過程仍有待警方進一步釐清，全案由警方偵辦中。
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