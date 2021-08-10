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影／擱淺布袋港6天貨輪抽油 海洋汙染危機可望解除
擱淺嘉義縣布袋商港堤岸的「山寶2號」貨輪，到今天第6天，下午海象轉好，船東找海事公司4名潛水夫下海，展開抽油作業，預計6小時抽光油。
台灣港務公司布袋管理處說，下午海象轉佳，貨輪所屬的海盛航運公司委託大漢海事公司，4名潛水夫下海，從船艙接引油管，與岸上油桶相連接，展開抽油作業，很快就抽半公噸油水，船 上共有柴油13公秉、滑油1600公升，未滲漏。
布袋管理處與環保局人員全程監視抽油過程，是否有漏油汙染海面，海面預先布設攔油索，油抽光後，再檢視船體是否破損，接著吊起船艙貨櫃，裝置貨櫃內的民生雜貨恐泡水損壞，最後再拖吊處理船身。
海盛航運公司持續清除沖上岸際貨損垃圾；昨天召開第3次應變會議，海盛航運、大漢海事公司、保險公司及相關公部門參加。海盛航運船東表示會盡快啟動抽油作業；為防漏油汙染海洋，完成外海型攔油索兩道、吸油綿索一道共3道防護措施，布袋管理處表示，目前「山寶2號」貨輪坐實海床上，並無沉船及油汙染情事發生。
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