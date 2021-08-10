騎車違規PO臉書引網友狠批 高大成：何必練肖話？

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。圖／高大成提供

法醫高大成日前騎機車遇到紅燈時，為了躲太陽，停車時越過了白色停止線，為此遭人檢舉收到罰單，將被罰900元罰鍰。他今在臉書發文說「寧可被後車撞也不可超越白線」等內容，意外引起網友論戰，他不滿有人嗆他「應該知道什麼叫因果輪迴吧？」氣得截圖回嗆「什麼輪迴？！何必練肖話？」。

還有網友在網路上批他「交通法規很難遵守? 要違規就乖乖吃單，有什麼好討拍的」、「我來看違規魔人們取暖的，以後還不把你們檢舉爆！」。

高大成受訪時說，他怎會不懂交通規則，只是想說自己「假𠢕」、「厭桃」為了閃那個太陽，卻被罰了900元，而他離開白線也不到1公尺，這也算是微罪而已，卻有網友講的那麼難聽，想想大家都沒犯過錯嗎？何必在臉書上寫的這麼難聽，「也好，就趁這次機會把這些人封鎖」。

他說，PO文不是為取暖，罰單也當然會照繳，只是PO出來讓大家「趣味、趣味」也是提醒大家不要違規。

高大成今天在臉書貼出一張罰單，照片上顯示，他騎著機車停紅燈時超過白色停止線，按規定將被罰900元。

高大成在臉書上以反諷方式說：「掛號信，原來是流傳許久的『民眾檢舉』！停等紅燈⋯突然有個想法：

1. 寧可中暑也 #不能超越白色停止線、毋免肖想找影子躲太陽。 2. 寧可緊急煞車被後車追撞，也 #不可以超越白色停止線。 3. #超越白色停止線的罰鍰900元，可以到診所掛號6次（掛號費150元）。」