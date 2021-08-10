快訊

立委爆七廠商2614人打「黑箱疫苗」 陳時中回應了

不滿設立「台灣代表處」 北京宣布召回駐立陶宛大使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄前鎮漁港氨氣外洩 冷凍廠維修管線惹禍

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市前鎮區漁港南一路發生氨氣外洩，消防隊找到肇禍冷凍廠，要廠方立即關閉管線。圖／讀者提供
高雄市前鎮區漁港南一路發生氨氣外洩，消防隊找到肇禍冷凍廠，要廠方立即關閉管線。圖／讀者提供

高雄市前鎮漁港旁某冷凍廠今天下午氨氣外洩，民眾聞到濃烈味，向消防局報案，消防隊趕到事故現場，發覺是氨氣外洩，循味找到冷凍廠，立即警戒，冷凍廠人員已關閉氨氣管線，幸未造成傷亡。

今天下午1點30分許，在前鎮區漁港南一路的冷凍製廠發生氨氣外洩後，據了解，冷凍廠當時正維修管線，才造成氨氣外洩，冷凍廠立刻回收氨氣，關閉管線開關閥，到下午2點15分，才解除狀況。

高雄市前鎮區漁港南一路發生氨氣外洩，消防隊趕到場警戒。圖／讀者提供
高雄市前鎮區漁港南一路發生氨氣外洩，消防隊趕到場警戒。圖／讀者提供

延伸閱讀

高雄山區天氣好轉 六龜仍有多處路段尚未搶通

高雄前鎮又現新坑？市府：做後續處理非新坑

高雄木瓜損失慘重！蘇貞昌：檢附栽種證明 不必現勘就能申請救助

男子心情差桃園漁港堤防望海 警聊天開導勸就醫

相關新聞

騎車違規PO臉書引網友狠批 高大成：何必練肖話？

法醫高大成日前騎機車遇到紅燈時，為了躲太陽，停車時越過了白色停止線，為此遭人檢舉收到罰單，將被罰900元罰鍰。他今在臉書...

高雄旗山火燒車 火勢撲滅後發現一具男焦屍

高雄旗山今天上午後厝巷一處住宅旁空地傳火燒車，警消獲報後，出動10車22人前往救援，現場1輛轎車燃燒，火勢撲滅後，發現駕...

影／最狂三寶！國道汐止南北向出口直接跨越 警察要找你

本月7日有1輛轎車，大雨之中從國道一號南向汐止交流道出口匝道，直接迴轉橫跨分隔島再翻越邊坡草地至北向出口，最後從汐萬路出...

六旬翁出門忘關爐火 家中獨留未報戶口2歲兒險燒死

台中市東區富榮街公寓今早傳出火警，消防局獲報時，被通知屋內有人受困，消防隊破門進屋後，發現廚房爐火未關，另在房間內發現一...

影／擱淺布袋港6天貨輪抽油 海洋汙染危機可望解除

擱淺嘉義縣布袋商港堤岸的「山寶2號」貨輪，到今天第6天，下午海象轉好，船東找海事公司4名潛水夫下海，展開抽油作業，預計6...

女子疑整理頂樓盆栽不慎墜樓 落在機車棚保住性命

基隆市楊姓女子下午從義五路住處公寓墜落在機車棚上方。消防人員獲報，架梯將她救下後送醫，檢查發生肋骨骨折，有氣血胸現象。警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。