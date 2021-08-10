高雄前鎮漁港氨氣外洩 冷凍廠維修管線惹禍

高雄市前鎮區漁港南一路發生氨氣外洩，消防隊找到肇禍冷凍廠，要廠方立即關閉管線。圖／讀者提供

高雄市前鎮漁港旁某冷凍廠今天下午氨氣外洩，民眾聞到濃烈味，向消防局報案，消防隊趕到事故現場，發覺是氨氣外洩，循味找到冷凍廠，立即警戒，冷凍廠人員已關閉氨氣管線，幸未造成傷亡。