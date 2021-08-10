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高雄前鎮漁港氨氣外洩 冷凍廠維修管線惹禍
高雄市前鎮漁港旁某冷凍廠今天下午氨氣外洩，民眾聞到濃烈味，向消防局報案，消防隊趕到事故現場，發覺是氨氣外洩，循味找到冷凍廠，立即警戒，冷凍廠人員已關閉氨氣管線，幸未造成傷亡。
今天下午1點30分許，在前鎮區漁港南一路的冷凍製廠發生氨氣外洩後，據了解，冷凍廠當時正維修管線，才造成氨氣外洩，冷凍廠立刻回收氨氣，關閉管線開關閥，到下午2點15分，才解除狀況。
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