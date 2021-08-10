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電動滑板車上路還闖紅燈 玩家致騎士身亡遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

電動滑板車玩家郭姓男子，去年10月25日違規騎電動滑板車上路，在北市南港昆陽街、市民大道7段路口，涉嫌撞上超速行駛的機車騎士王姓男子，導致王男顱內出血、呼吸衰竭不治身亡。士林地檢署依照過失致死罪嫌起訴郭男。

起訴指出，郭男違規在昆陽街騎著電動滑板車，行經市民大道7段路口時，涉嫌闖紅燈穿越市民大道7段，導致24歲王姓機車騎士煞車不及，機車、電動滑板車相撞，王男彈出落地，頭部骨折、創傷性顱內出血送醫，約1時時後因出血、呼吸衰竭不治身亡。

事故路口的邱姓騎士，當時騎在郭男右側，提供行車記錄器畫面，畫面顯示，市民大道7段往南港車站方向號誌「綠燈轉黃燈」昆陽街的燈號為紅燈。郭男供稱，當時騎著電動滑板車，時速2、3公里，看到人行號誌為綠燈，就騎過去，只看到機車燈，但不知道是什麼方向，後續其他事情就不知道。

電動滑板車是動力運動休閒器材，屬於非汽車及動力機械範圍的動力載具，不得騎乘行駛在道路上，或使用之規定。

警方分析交通事故，及北市車輛行車事故鑑定會指出，郭男在道路上行使動力運動休閒器材，違反號誌管制，為肇事主因，至於王男超速騎機車為肇事次因。檢察官認定，郭男涉犯過失致死罪嫌，提起公訴。

郭男涉嫌違規騎電動滑板車上路，甚至闖紅燈，造成王姓騎士煞車不及，彈出倒地送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝
郭男涉嫌違規騎電動滑板車上路，甚至闖紅燈，造成王姓騎士煞車不及，彈出倒地送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝

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