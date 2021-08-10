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影／畫面曝光！ 翁騎車遭大貨車疾速推行50米 彈飛慘死

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣徐姓老翁昨騎車行經台14線中潭公路時，遭李姓司機駕駛的大貨車追撞彈飛慘死，李報警卻謊稱是目擊者，最後仍被拆穿就是肇事者，依過失致死等罪嫌送辦，車禍畫面今曝光，只見徐翁連人帶車遭推行50米後彈飛，過程驚悚。

警方調查，79歲徐姓老翁昨清晨5時許騎車外出，沿中潭公路往埔里市區方向行駛，行經台14線53.6公里處近愛蘭橋路段時，遭41歲李姓男子駕駛的車從後方追撞，連人帶車噴飛，跌落路邊水溝，李通報警消，但徐送醫後傷重不治。

埔里警分局交通小隊員警到場詢問案情時，李男自稱是目擊者，並隨員警返所製作筆錄；警詢期間發現不對勁，對其說法存疑，請同事協助調閱附近監視器，李男見無法才坦承不諱，承認他就是肇事駕駛，肇事車輛則是請車行人員先開走。

李向警供稱，事發後考量大貨車上還有貨物，才請王姓車行人員幫忙把車開去卸貨，警方對其說法則持保留態度，並認為涉及破壞現場、湮滅證據，通知王男到案說明，訊後將李、王2人依過失致死、偽造文書、肇事逃逸等罪嫌函送法辦。

而附近監視器畫面今也曝光，影片中，大貨車行駛車速不慢，疑未察覺前方有機車，便從後方推撞，徐翁機車還因此左右搖晃，但有穩住車身，未料就這樣連人帶車被推行長逾50米，過彎前才被彈飛摔落水溝，大貨車則在彎道處煞住靜止。

有曳引車駕駛透露，明知發生車禍，當下第一件事不是報警，還通報車行把車開走，有違常理，很可能的是嚴重超載，需要趕快把車駛離卸貨；警方則表示，目前已移交南投地檢署偵辦，詳細肇因及是否有涉及超載等仍待進一步調查釐清。

南投縣埔里鎮徐姓老翁（紅圈處）連人帶車遭大貨車疾速推行50米才被彈飛，過程驚悚。記者賴香珊／翻攝
南投縣埔里鎮徐姓老翁（紅圈處）連人帶車遭大貨車疾速推行50米才被彈飛，過程驚悚。記者賴香珊／翻攝

車禍

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