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電動車過度充電竄火燒毀鄰居家 男涉公危被起訴

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄66歲黃姓男子在鼓山區住處幫電動自行車充電時，車輛突然竄火，火勢延燒臨棟的兩處透天厝，燒毀鄰居陽台、洗衣機、採光罩等物，火調人員勘驗是電動車過度充電引起烈火，高雄地檢署偵結，認為黃男未注意電動車鋰電池老舊，因此依公共危險罪將他起訴。

檢方調查，去年12月15日下午1時許，黃男將電動自行車牽到鼓山區鼓山二路的住家前停放，用延長線幫電動車充電，但充電約2小時不久，車輛鋰電池突然竄火，火勢延燒到蘇姓、陳姓鄰居的家中。

消防人員到場後，雖然迅速撲滅火勢，但火警仍造成兩鄰居家中的電器、陽台及建物外觀受損。火調人員勘驗火場狀況，認為是電動車鋰電池老舊，出現破損，充電時有過度充電狀況，才讓電池高溫燃燒。

黃男到案時，坦承沒有注意電動車過度充電，才讓車子不小心起火燃燒。檢方偵結，認為男子未注意電動車鋰電池老舊，造成火警延燒至附近民宅，依公共危險罪將他起訴。

黃姓老翁幫電動自行車充電，沒想到電池突然竄火，燒到鄰居住處，黃翁也被依公共危險罪起訴。圖／讀者提供
黃姓老翁幫電動自行車充電，沒想到電池突然竄火，燒到鄰居住處，黃翁也被依公共危險罪起訴。圖／讀者提供

電動自行車

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