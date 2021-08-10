桃園降級後首例群聚！ 52人民宅聚賭恐罰近400萬

桃園市出現降級後首例室內群聚案件，黃姓男子經營職業賭場，每隔2至3天就更換地點，經警方長期跟監後，昨天凌晨被查獲，現場含黃男及賭客在內共有52人，警詢後全案除依賭博罪移送、社維法裁罰外，也依違規群聚函送開罰，眾人恐面高達381.9萬罰款。

桃園警方破獲職業賭場52人聚賭，也是降級後首例室內違規群聚案件。記者楊湛華／翻攝

桃園警分局偵查隊日前接獲檢舉，指黃姓男子（70歲）經營職業賭場，且為躲避查緝，每2至3天就會變換地點，並用line群組相約，專案人員經長期布線跟監，掌握該賭場最近轉移至中山路上某透天厝。

昨天凌晨1時45分許，有大批賭客進入民宅聚賭，在一旁埋伏的員警見時機成熟，立即派出優勢警力攻堅、破門而入，當場查獲黃男及51名賭客，共52人，多數是桃園本地人，並查扣賭資43萬多元、抽頭金4萬5千多元。

警方將黃男依刑法賭博罪移送地檢署偵辦，其餘51名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰，預計每人罰9000元，共45.9萬元；另由於現場群聚超過50人，超過二級警戒社交聚會人數限制，52人全依傳染病防治法函送衛生局裁罰。

衛生局表示，相關群聚事證有待警方傳來，依往例將裁罰賭場主持人30萬元，其餘賭客每人6萬元，總計將開出336萬元罰單，本案也將成為桃園市降級後首例室內群聚開罰案件。

警方表示，本案當事人合計將面臨381.9萬元罰款，防疫期間維護治安絕不鬆懈，將持續加強查緝各類違法行為。