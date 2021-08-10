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詐騙集團鎖定久病患者 以多次就診誆金融帳戶遭凍結

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣北埔郵局近日遇到民眾遭詐，詐騙集團假冒檢察官身分，去電遭詐民眾，稱該民因長期多次在台北榮總、桃園長庚等醫院就診，導致農會金融帳戶出現示警可能被凍結，需要將戶頭交出保管，讓該名民眾急忙到郵局提領現金，不過郵局人員驚覺有詐急忙攔阻，才避免民眾落入詐騙集團圈套。

據了解，這名遭詐騙的70歲陳姓老農民的確有長期就醫習慣，因此接獲電話稱因為多次前往大醫院就醫，導致牽連金融帳戶出現問題時，一時驚慌才會相信，立刻聽從電話指示，要到郵局將畢生積蓄提領出來。

假檢察官告訴陳翁，因為現在詐騙集團盛行，一般銀行及郵局不會讓民眾隨意提領大筆現金，不過只要告訴行員是要買車、買房屋，就沒問題，還恐嚇老翁「盡快提領，以免帳戶凍結就領不出來了！」並告知約時間面交，還貼心叮嚀「財不露白」，避免中間被有心人盯上。

不過北埔郵局的經理在老翁來提領現金時就直覺有異，因為老翁臨櫃時直接表明要解約定存，將全部63萬元現金全數提領，但一般民眾並不會無緣無故將郵局定存解約，即便要購入不動產也鮮少會動到定存，因此特意留下老翁電話。

熱心的經理比對詐騙集團慣用手法、反詐騙宣導後，覺得老翁一定是遇上詐騙集團，立刻去電以要確認剛剛提領的金額為由，要老翁先把現金提回來，過程中再報警處理，才順利攔阻老翁將現金交由假檢察官面交。

老翁被假檢察官恐嚇因多次就醫，導致帳戶出現問題，要提領現金交由檢方保管。記者巫鴻瑋／翻攝
老翁被假檢察官恐嚇因多次就醫，導致帳戶出現問題，要提領現金交由檢方保管。記者巫鴻瑋／翻攝

詐騙集團

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