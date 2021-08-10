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影／派出所對街汽車起火 警拿滅火器飛奔穿越馬路滅火
一輛轎車上午行經台南市永康區中華路時，突然起火冒煙，事發地點對面就是派出所，員警立即持滅火器飛奔至對面馬路滅火，並通報消防隊人員到場處理，無人傷亡。
永康分局表示，復興派出所上午接獲報案，在中華路34號對面有汽車火警事故，因事出緊急，警員王凱、蕭偉民立即拿滅火器，跑過馬路協助滅火，巡邏員警也陸續抵達，協助指揮交通，接著消防車到達打滅殘火。
戴姓駕駛表示，在車內先聞到冷氣有怪味，才停車察看、沒想到車輛隨即自燃，還好人都已下車沒有受傷。
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