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3同夥旗津鬥毆遭砍傷很氣！10人過海砸養生館 警逮3嫌

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市苓雅區某養生館今天凌晨遭砸，警方今天上午逮捕涉案的陳姓、廖姓和孫姓等3名男子。據悉，昨天晚間同夥在旗津與人喝酒打架，其中3人遭殺傷送醫，今天凌晨，陳姓男子等10多人疑因此過海砸養生館，但警方仍釐清雙方關係與滋事確實原因當中。

據了解，昨晚10點多，2夥人在旗津地區喝酒打架，有3名男子分別遭對方持刀殺傷手臂，後來送往小港醫院治療，雙方疑因此結下梁子，今天凌晨5點多，陳姓、廖姓及孫姓等3人才與同夥，到苓雅區武廟路涉嫌砸養生館。

案養生館事故發生後，高雄市警方成立專案小組，發現去砸養生館的7輛車，其中1輛是 陳姓男子開車載廖姓男子，孫姓男子則自己另開車赴養生館。今天上午，高雄市警苓雅分局在旗津區中洲三路陳的住處，找到陳姓、廖姓和孫姓3男子，除了找到他們所乘的2輛轎車，還找到另輛同涉案的轎車，但開車的人去向不明。

初步了解，陳等3人坦承參與養生館砸店事故，但店方則稱是消費糾紛，警方正追查其他涉案人，釐清2地打架、砸店確實原因。

高雄市苓雅區武廟路的養生館今天凌晨被砸。記者林保光／翻攝
高雄市苓雅區武廟路的養生館今天凌晨被砸。記者林保光／翻攝

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