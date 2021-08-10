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六旬翁出門忘關爐火 家中獨留未報戶口2歲兒險燒死

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東區富榮街公寓今早傳出火警，消防局獲報時，被通知屋內有人受困，消防隊破門進屋後，發現廚房爐火未關，另在房間內發現一名2歲男童，男童看到消防員嚎啕大哭，警、消聯絡男童的顏姓父親到場。

台中市顏姓老翁與越南籍女移工生下一子，拖2年都未報戶口，今早顏將兒子獨留在屋內，廚房爐火未關釀火警，警、消破門發現後，通知社會局介入調查。圖／讀者提供
台中市顏姓老翁與越南籍女移工生下一子，拖2年都未報戶口，今早顏將兒子獨留在屋內，廚房爐火未關釀火警，警、消破門發現後，通知社會局介入調查。圖／讀者提供

顏表示，兒子尚未報戶口，沒有健保卡，生母是越南移工，已不知所蹤，警方通知社會局派社工介入調查，社會局家防中心表示，獨留幼童在屋內的行為已違反兒少法規定，查實後將依法命接受親職教育。

台中市社會局家防中心主任侯淑茹表示，依兒童及少年福利與權益保障法的規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使6歲以下兒童獨處，若違反的話，主管機關可命其接受4小時以上、50小時以下的親職教育輔導，不服者，可處3000元以上、3萬元以下罰鍰，若接獲市警局通報，將派社工前往訪查。

台中市消防局在今天上午9時許獲報，東區富榮街的公寓民宅一樓傳出火警，屋內有人員受困，消防隊到場後，破門進入屋內，發現廚房爐火未關釀禍，關閉火源後未造成任何財損、人員受傷，消防員在屋內搜查時，發現一名2歲男童在房間內，男童一看到消防員就嚎啕大哭。

因屋內沒有其他家長，消防隊依規定通報市警局、社會局到場了解，經聯絡房東通知承租的顏姓房客（65歲）到場，釐清案發經過。

顏姓男子表示，他是豬肉攤商，小孩是他與越南籍的女移工所生，女移工在生下小孩後，不知去向，今天早上出門時，忘記爐火未關才釀禍，有關小孩沒報戶口一事，有戶政機關一直通知要去報，但一直沒空。

台中市東區戶政事務所表示，產婦在醫院產子後，醫院會依規定通知衛福部，中央會再通知戶政機關，聯絡產戶到戶政所辦戶口，如果超過60天，沒有報戶口的話，可依戶籍法的規定，開罰300至900元，但若產婦是外籍配偶的話，則是由移民署處理。

台中市顏姓老翁與越南籍女移工生下一子，拖2年都未報戶口，今早顏將兒子獨留在屋內，廚房爐火未關釀火警，警、消破門發現後，通知社會局介入調查。圖／讀者提供
台中市顏姓老翁與越南籍女移工生下一子，拖2年都未報戶口，今早顏將兒子獨留在屋內，廚房爐火未關釀火警，警、消破門發現後，通知社會局介入調查。圖／讀者提供

兒少法

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