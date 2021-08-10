影／最狂三寶！汐止國道南北向出口直接迴轉 警察要找你

本月7日有1輛轎車，大雨之中從國道一號南向汐止交流道出口匝道，直接迴轉橫跨分隔島再翻越邊坡草地至北向出口，最後從汐萬路出口駛出匝道。誇張行徑被對向車全程錄影，連國道警方都罕見強烈指責：「完全不顧其他用路人安危，非常離譜。」已開單至少罰6千以上、吊扣牌照半年、強制講習。

有民眾當天上午9時許，開車準備從汐止交流道北向出口下匝道，當時下著大雨天色昏暗，左前方有1輛黑色日產Livina轎車，原本平行、同向行駛在左邊地勢較高的車道，後來2車逐漸接近時，黑車突然向右側猛切，跨越傾斜草地邊坡越野駛下，毫不禮讓，直接堵在他的眼前。

他驚呆停在原地整整5秒鐘才重新起步，全程目睹黑車像螃蟹連續橫跨車道與槽化線，然後從汐萬路出口匝道駛離。對方簡直把轎車當成越野車在開，猜測是走錯路之後硬拗，但亂開一通完全罔顧交通規則，非常誇張。

行車記錄器影片昨天被上傳到臉書，標題：「這是目前看過最狂的三寶」，立刻引發網友熱烈議論、轉傳、狂虧：「他適合開越野吉普車或悍馬車」、「只有三寶能超越三寶」、「最短距離從南下轉北上」、「駕照雞腿換來的嗎？」

國道公路警察局第一大隊巡官陳柏安指出，此案已於8月8日接獲檢舉，經查黑色轎車竟然是從南向出口匝道，直接迴轉橫越分隔島至北向出口，再跨越槽化線下汐萬路出口匝道。

警方表示，這種硬是要下交流道、完全不顧其他用路人安全的駕車行為，相當離譜，已違反道路交通管理處罰條例第43條第一項第一款：以其他危險方式駕車，可處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，另吊扣汽車牌照6個月，接受道路交通安全講習。由於影片清楚拍到車號，警方已依法製單，將郵寄給車主。

此外，國道全線共有19處交通流量大、出口匝道回堵嚴重的交流道出口鼻端，設置高解析度攝錄影系統，舉發用路人未依規定變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線、倒車、臨時停車等違規行為，警方都會依法告發，呼籲切勿心存僥倖。