酒駕撞死女老師 台東警方宣示大執法取締

台東日前發生一名男子酒駕撞死女老師，在台東社群網站引起撻伐，台東縣警察局宣示，從今天起大執法取締酒駕。

8月8日父親節當晚，曾在台東某職校擔任老師的許姓女子開載丈夫回家，經過台東市中興路和泰安街口時，遭酒駕的姜姓男子從駕駛座旁撞上，當場失去生命跡象，送醫後不治，留下年幼小孩。

「很漂亮的老師就這樣走了」、「我高中美麗活潑的班導就這樣沒了，奪取一條人命害一個家庭就這樣破碎了，你要怎麼賠，小孩從此以後沒有媽媽了你要怎麼彌補? 拿命換也不夠」。網路上對這起酒駕害命一片撻伐。

台東縣警察局宣示，從8月10起至23日「防制酒後駕車大執法」，民眾紛紛表示支持。

台東縣警察局表示，台東縣近期酒駕交通事故死亡案件增加，台東縣警察局交通警察隊統計110年1月1日起至110年7月31日止，台東已發生24件死亡交通事故造成26人死亡，其中7件酒後駕車導致7人死亡，台東縣警察局特別呼籲民眾酒駕零容忍，請民眾勿以身試法。

台東縣警察局表示，這次警察局將全面針對易酒後駕車肇事路段及時段，編排防制酒後駕車大執法，呼籲民眾出門應酬飲宴，搭乘計程酒後不開車，才能確保生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康