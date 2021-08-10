防疫降級餐廳可內用 北市警8天取締30件酒駕

北市餐廳隨全國疫情警戒降級於3日起開放內用。台北市警察局交通警察大隊今天說，民眾聚餐飲酒機率增，1至8日酒駕取締共30件，較3級警戒期間明顯增加，將持續積極取締。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，因應全國疫情警戒降至2級，北市3日起開放餐廳內用，民眾聚餐飲酒機率增加，統計8月1日至8日共取締酒後駕車計30件，提醒駕駛人切勿心存僥倖酒駕上路。

根據交通警察大隊統計資料顯示，北市防疫3級警戒期間，5月15日至7月26日取締酒駕件數共106件，較去年同期的795件要減少86%，主因為防疫措施禁止餐飲、販酒場所內用所致。

交通警察大隊表示，防疫期間警方酒駕違規執法工作不會打烊，持續要求各分局視轄區治安及交通特性，積極落實取締酒駕勤務，並要求幹部勤前確實檢視同仁應戴口罩、酒精、手套等防疫裝備。

此外，不得使用酒精檢知器進行初篩檢測，另對受測者所使用吹嘴都是以塑膠套包裝的全新吹嘴，落實清消程序，避免員警及民眾在酒測過程遭受感染。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康