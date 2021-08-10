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台東前議員郭健平到台電噴漆反核 法官判拘役10日

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東蘭嶼反核召集人、前議員郭健平今年1月到鄉內核廢料貯存場噴漆，留下「不反核就是死」等字樣，表達反核立場並抗議台電核廢料。事後被捕承認所為，台東地方法院法官依毀損罪判處他拘役10日，得易科罰金，仍可上訴。

檢警調查，50多歲的郭健平不滿台電在蘭嶼存放核廢料，今年1月11日凌晨5點多天還沒亮，駕駛未掛車牌小貨車到低放射性核廢料貯存場，以噴漆方式在賄存場彩繪圍牆噴上「反核」、「反核救蘭嶼」、「不反核就是死」、「反核救自己」等字樣，台電邱姓課長發現後，調閱監視器影像報案。

郭健平在檢警調查時坦承噴漆行為，強調是為了伸張反核正義，希望讓長期受核廢料之害的蘭嶼人有所感受。

法官認為，台電彩繪圍牆經噴漆後已遭損壞，已不堪用。郭健平已逾55歲，且具碩士學歷，社會經驗豐富，即使不滿核廢料存放蘭嶼，也應採取妥善方式處理，不該以犯罪手段表現。

反核 核廢料 蘭嶼

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