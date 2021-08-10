聽新聞
test
0:00 / 0:00
車上貨物掉落 新北上半年有369件
新北交通裁決處公布，今年1到6月有「汽車裝載不依規定」違規案件有369件。裁決處指出，去年12月新修正道路交通管理處罰條例第30條，違者最高可處罰1萬8000元，若事故致人傷亡者，最嚴重將吊銷駕照。
新北裁決處長李忠台說，新北有名貨車駕駛行駛高速公路時，車上所載的建材飛散掉落路面遭舉發，但駕駛認為掉落的是普遍建材，無法證明是他駕駛的貨車所掉落，不過經法院勘查影片，確認為該名駕駛掉落，因此判決敗訴。
去年12月新修正道路交通管理處罰條例第30條，特別明定加重汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛等處罰，最高可處1萬8000元，事故致人傷亡最嚴重可吊銷駕照。
裁決處指出，駕駛人載運貨物時，貨物務必綁捆牢固，因為在車輛行進間貨物掉落，不僅容易發生行車事故，易造成道路堵塞，甚至因事故造成傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言