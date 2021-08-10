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車上貨物掉落 新北上半年有369件

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

新北交通裁決處公布，今年1到6月有「汽車裝載不依規定」違規案件有369件。裁決處指出，去年12月新修正道路交通管理處罰條例第30條，違者最高可處罰1萬8000元，若事故致人傷亡者，最嚴重將吊銷駕照。

新北裁決處長李忠台說，新北有名貨車駕駛行駛高速公路時，車上所載的建材飛散掉落路面遭舉發，但駕駛認為掉落的是普遍建材，無法證明是他駕駛的貨車所掉落，不過經法院勘查影片，確認為該名駕駛掉落，因此判決敗訴。

去年12月新修正道路交通管理處罰條例第30條，特別明定加重汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛等處罰，最高可處1萬8000元，事故致人傷亡最嚴重可吊銷駕照。

裁決處指出，駕駛人載運貨物時，貨物務必綁捆牢固，因為在車輛行進間貨物掉落，不僅容易發生行車事故，易造成道路堵塞，甚至因事故造成傷亡。

新北交通裁決處公布，今年1到6月有「汽車裝載不依規定」違規案件有369件。圖／新北裁決處提供
新北交通裁決處公布，今年1到6月有「汽車裝載不依規定」違規案件有369件。圖／新北裁決處提供

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