車上貨物掉落 新北上半年有369件

新北交通裁決處公布，今年1到6月有「汽車裝載不依規定」違規案件有369件。裁決處指出，去年12月新修正道路交通管理處罰條例第30條，違者最高可處罰1萬8000元，若事故致人傷亡者，最嚴重將吊銷駕照。

新北裁決處長李忠台說，新北有名貨車駕駛行駛高速公路時，車上所載的建材飛散掉落路面遭舉發，但駕駛認為掉落的是普遍建材，無法證明是他駕駛的貨車所掉落，不過經法院勘查影片，確認為該名駕駛掉落，因此判決敗訴。

去年12月新修正道路交通管理處罰條例第30條，特別明定加重汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛等處罰，最高可處1萬8000元，事故致人傷亡最嚴重可吊銷駕照。