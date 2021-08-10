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影／語障阿伯坐輪椅大雨中濕透 警比手畫腳守護返家
台中市陳姓男子是行動不便的語障人士，他在6日下午被熱心市民發現，一人穿著雨衣坐在輪椅上，因當時大雨，市民與陳比手畫腳溝通一段時間後，通知警方到場協助，警方發現陳寫有「我從烏日來回」的紙條，警方再詢問陳要往何處，陳寫下北區精武路的住址，警方協助陳上警車，順利將陳送往住處，但因溝通問題，仍不知陳為何會出現在該處淋著大雨。
第一警分局西區所警員馮小馨、陳鴻霆在6日下午5時許接獲市民報案，西區三民路一段、貴和街口，有一名坐輪椅的男子需要協助，因當時滂沱大雨，兩警趕赴現場查處。
警方到場後，坐著輪椅、穿雨衣的陳姓男子（58歲）戴著口罩沒有說話，在旁的2名熱心市民透露，「他不會講話」，並透露警方到場前，已與陳比手畫腳、以紙寫字溝通了一段時間，陳當時手上拿著一張紙條，寫著「我從烏日來回」。
警方詢問陳姓男子「你有家人嗎」，陳搖搖手，示意沒有，警方再詢問陳的住處，寫下北區精武路的地址，警方見該處與陳被發現的地點距離有數公里，所以將陳載上警車後，協助陳返回住處，警方離開前，陳還以手勢向警方表達感謝。
第一警分局表示，因陳姓男子是語障者，同仁協助陳安全返家後就離開，沒有多問陳為何會獨自一人在大雨中待援，不過隨著台灣人口高齡化，獨居長者日益增多，民眾應發揮守望相助的精神，當發現獨居長輩有任何需要警方協助情事，都可立即撥打110報案專線，在警民相互合作下，共同建構安全社會網絡。
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