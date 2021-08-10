3男子「著女裝」街上騎牛嬉鬧 遭人誤解滋事惹警快打

高雄市前金區某木瓜牛奶店門口，今天凌晨警方據報，有4名「女子」發生糾紛，警方動員快打部隊趕去處理，才發覺原來是1名女子與3名打扮女裝的男子嬉戲造成誤會。

今天凌晨4時15分左右，高雄市警方接獲報案，新興區中華三路木瓜牛奶店門口發生「打架」，立即動員警力到場，才經查明，他們在騎店門口的裝飾牛，嬉戲之間才被誤成打架。

警方了解，顏姓女子（28歲）與打扮女裝的陳姓（24歲）、柯姓（23歲）、陽男（33歲）4人嬉鬧，員警逐一盤查身分，告誡4人後，他們才離去。