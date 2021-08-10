3男子「著女裝」街上騎牛嬉鬧 遭人誤解滋事惹警快打
高雄市前金區某木瓜牛奶店門口，今天凌晨警方據報，有4名「女子」發生糾紛，警方動員快打部隊趕去處理，才發覺原來是1名女子與3名打扮女裝的男子嬉戲造成誤會。
今天凌晨4時15分左右，高雄市警方接獲報案，新興區中華三路木瓜牛奶店門口發生「打架」，立即動員警力到場，才經查明，他們在騎店門口的裝飾牛，嬉戲之間才被誤成打架。
警方了解，顏姓女子（28歲）與打扮女裝的陳姓（24歲）、柯姓（23歲）、陽男（33歲）4人嬉鬧，員警逐一盤查身分，告誡4人後，他們才離去。
。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言