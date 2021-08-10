誘投資人下單美股900萬元 半小時狂跌損失370萬元

王男在商界打滾40多年，投訴稱5月間在what app接到自稱來自澳洲溫姓女子來電，對方說姑丈是美國華爾街高層，可獲內線消息，溫女並提供自身獲利的帳單截圖，致王男信以為真，6月間籌款新台幣900萬元購買美國道瓊UTME股票，當時每股為60美元（現為每股7.14美元），沒想到股票下殺狂跌，半小時損失新台幣370萬元，溫女事後即失聯。

檢警表示，此為新型詐騙手法，因為投資對象是美國上市公司股票，為公共標的，讓投資人沒有戒心。詐團透過社群網站或交友APP搭訕被害人，再轉移到Line持續交往，等獲得被害人信任後，就以明牌內線消息，可攫取暴利引誘被害人下單投資美國、香港股票，這是假交友結合假投資的詐騙案。

幹員指出，詐騙集團先選定美國、香港股市一些冷門、業績不好，甚至快下市的公司股票大量買進後，再由女網友以網路搭訕被害人，佯稱有至親好友可獲內線消息，再以自身獲取暴利的帳單截圖取信被害人，待被害人大筆資金買進特定股票時，詐騙集團再將全部股票轉賣給被害人獲利，由於美國、香港股市股票無漲跌幅限制，被害人警覺發現要全身而退時，股票市值已慘賠所剩無幾，後悔莫及。

王男投訴稱，5月間在whatsapp接到自稱住在澳洲伯斯的溫姓女子來電，對方說要找韓國籍的李男，王說「我不是李男」，溫女話鋒一轉表示「能聊上就是有緣」，自稱是台北人，多年前全家移民澳洲伯斯，溫女持續與王男多次聯絡，漸漸化解王男的警戒心。

溫女向王男說姑丈是美國華爾街高階分析師，可獲內線消息，並提供自身在短暫時間獲利的帳單截圖，可以共同分享賺錢，要王男籌款來投資購買美股，溫女6月間報明牌美國道瓊UTME股票，並稱機不可失，王男心想是自己開戶購買美股，使他失去警覺心，籌款新台幣900萬元購買美國道瓊UTME股票，當時每股為60美元（現為每股7.14美元），沒想到股票下殺狂跌，半小時損失370萬元，被害人求償無門。