桃園男爛醉騎車違規左轉 害騎士倒地當場隕命卻逃逸

桃園市陳姓男子酒後騎車，在路口違規左轉，撞上對向駛來的機車，造成後者噴飛倒地，騎士頭部重創當場死亡，陳男卻未下車查看並逃逸，警方根據遺留在現場的車牌及監視錄影畫面循線找到他，經酒測值高達1.12毫克，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

陳姓男子（32歲）7日凌晨2時許酒後騎機車沿長壽路直行，在路口要左轉往光峰路方向行駛，然未依規定兩段式左轉，撞上對向由鄭姓男子（38歲）所騎機車；鄭男受衝擊飛出倒地，頭部受創，當場不幸死亡。