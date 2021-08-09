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桃園男爛醉騎車違規左轉 害騎士倒地當場隕命卻逃逸

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市陳姓男子酒後騎車，在路口違規左轉，撞上對向駛來的機車，造成後者噴飛倒地，騎士頭部重創當場死亡，陳男卻未下車查看並逃逸，警方根據遺留在現場的車牌及監視錄影畫面循線找到他，經酒測值高達1.12毫克，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

陳姓男子（32歲）7日凌晨2時許酒後騎機車沿長壽路直行，在路口要左轉往光峰路方向行駛，然未依規定兩段式左轉，撞上對向由鄭姓男子（38歲）所騎機車；鄭男受衝擊飛出倒地，頭部受創，當場不幸死亡。

警方調查，陳男肇事後不但沒有下車查看、報案或急救，反而駕車逃逸，但卻未注意到自己的車牌遺落在現場便離開，經警方調閱監視器畫面，當天4時許循線找到獨自在女友住處休息的陳男，經酒測值高達1.12毫克，嚴重超標，將他逮捕歸案，全案依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。檢方表示，訊後陳男以3萬元交保。

陳姓男子違規左轉，與對向鄭男擦撞，造成後者摔落、頭部重創不治，卻未下車查看，肇事逃逸。記者楊湛華／翻攝
陳姓男子違規左轉，與對向鄭男擦撞，造成後者摔落、頭部重創不治，卻未下車查看，肇事逃逸。記者楊湛華／翻攝
陳男酒測值高達1.12，連車牌掉在現場都沒發現。記者楊湛華／翻攝
陳男酒測值高達1.12，連車牌掉在現場都沒發現。記者楊湛華／翻攝

桃園 酒駕 車禍

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