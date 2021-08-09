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喵星人闖車陣躲車下 淡水警救援即刻收編

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導

淡水警分局中山路派出所警員小心翼翼地伸手將小貓從車底救了出來，立刻揣在懷中飛奔回派出所暫時照顧。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水警分局中山路派出所警員小心翼翼地伸手將小貓從車底救了出來，立刻揣在懷中飛奔回派出所暫時照顧。 圖／紅樹林有線電視提供

上班交通尖峰時段，一輛自小客車在新北市淡水區淡金路上靜止不動，影響交通車流，淡水警分局中山路派出所警員不顧地面濕滑趴到車底下查看，果然有一隻小貓躲在輪軸上，員警小心翼翼地伸手將牠從裡面救了出來，員警立刻揣在懷中飛奔回派出所暫時照顧。

本月(6)日上午9時在新北市淡水區淡金路車子底下一直傳來貓咪的叫聲，車主擔心移動車子會傷害到小貓，但後方車輛的喇叭聲此起彼落，淡水員警石永軒與洪嘉佑獲報到場排除，不顧地面濕滑趴到車底下查看，果然有一隻小貓躲在輪軸上，員警小心翼翼地伸手將牠從裡面救了出來。

淡水警分局提醒，部分動物為了安全感喜歡在狹窄或隱蔽的角落棲息，路邊暫停的車底及引擎蓋等都是常發現小動物躲藏的地方，民眾開車前可以養成看看車底或拍打引擎蓋的習慣，多一份注意或許就能拯救一個小生命。

淡水 貓咪

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