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喵星人闖車陣躲車下 淡水警救援即刻收編
上班交通尖峰時段，一輛自小客車在新北市淡水區淡金路上靜止不動，影響交通車流，淡水警分局中山路派出所警員不顧地面濕滑趴到車底下查看，果然有一隻小貓躲在輪軸上，員警小心翼翼地伸手將牠從裡面救了出來，員警立刻揣在懷中飛奔回派出所暫時照顧。
本月(6)日上午9時在新北市淡水區淡金路車子底下一直傳來貓咪的叫聲，車主擔心移動車子會傷害到小貓，但後方車輛的喇叭聲此起彼落，淡水員警石永軒與洪嘉佑獲報到場排除，不顧地面濕滑趴到車底下查看，果然有一隻小貓躲在輪軸上，員警小心翼翼地伸手將牠從裡面救了出來。
淡水警分局提醒，部分動物為了安全感喜歡在狹窄或隱蔽的角落棲息，路邊暫停的車底及引擎蓋等都是常發現小動物躲藏的地方，民眾開車前可以養成看看車底或拍打引擎蓋的習慣，多一份注意或許就能拯救一個小生命。
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