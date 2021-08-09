砂石車撞死翁 男熱心報案稱目擊一查竟是肇事者

南投縣埔里鎮今發生死亡車禍，當地徐姓老翁騎車行經台14線中潭公路時，與由李姓司機駕駛的砂石車發生碰撞，徐翁噴飛倒地後送醫不治，李雖留在現場報警，卻謊稱是目擊者，最後仍被揪出是肇事者，訊後，依過失致死等罪嫌將其送辦。

據了解，79歲徐翁今天清晨5時許騎車外出，沿中潭公路往埔里市區方向行駛，行經愛蘭橋路段附近，疑遭41歲李男駕駛的砂石車從後方追撞，連人帶車遭撞擊噴飛，人受傷倒地，機車則掉入路邊水溝，李則趕緊報警，並通報119。

而救護車到場後，隨即將受傷的徐翁送往埔里基督教醫院，但因其傷勢過重，搶救約1小時仍宣告不治；埔里交通小隊員警留置現場了解案情時，熱心報案的李男自稱是車禍目擊者，並表示是砂石車肇事逃逸，之後跟隨製警所做筆錄。

為自稱目擊者的李製作筆錄時，警方同步調閱該路段附近監視器，意外從畫面中發現，案發後，肇事砂石車並未馬上開走，而是停在現場一段時間，後來有其他人到場將車開走，與多數車禍肇逃模式不同，懷疑案情不單純，李男涉嫌重大。

警方根據監視器畫面再次訊問，李男發現似乎已無法隱瞞，這才坦承他就是砂石車的駕駛，但供稱，因車上還有貨，才會在發生事故後，請車行人員幫忙把車開走去卸貨；警方則對李的說法持保留態度，且認為涉及破壞現場、湮滅證據。