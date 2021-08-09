快訊

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

砂石車撞死翁 男熱心報案稱目擊一查竟是肇事者

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮今發生死亡車禍，當地徐姓老翁騎車行經台14線中潭公路時，與由李姓司機駕駛的砂石車發生碰撞，徐翁噴飛倒地後送醫不治，李雖留在現場報警，卻謊稱是目擊者，最後仍被揪出是肇事者，訊後，依過失致死等罪嫌將其送辦。

據了解，79歲徐翁今天清晨5時許騎車外出，沿中潭公路往埔里市區方向行駛，行經愛蘭橋路段附近，疑遭41歲李男駕駛的砂石車從後方追撞，連人帶車遭撞擊噴飛，人受傷倒地，機車則掉入路邊水溝，李則趕緊報警，並通報119。

而救護車到場後，隨即將受傷的徐翁送往埔里基督教醫院，但因其傷勢過重，搶救約1小時仍宣告不治；埔里交通小隊員警留置現場了解案情時，熱心報案的李男自稱是車禍目擊者，並表示是砂石車肇事逃逸，之後跟隨製警所做筆錄。

為自稱目擊者的李製作筆錄時，警方同步調閱該路段附近監視器，意外從畫面中發現，案發後，肇事砂石車並未馬上開走，而是停在現場一段時間，後來有其他人到場將車開走，與多數車禍肇逃模式不同，懷疑案情不單純，李男涉嫌重大。

警方根據監視器畫面再次訊問，李男發現似乎已無法隱瞞，這才坦承他就是砂石車的駕駛，但供稱，因車上還有貨，才會在發生事故後，請車行人員幫忙把車開走去卸貨；警方則對李的說法持保留態度，且認為涉及破壞現場、湮滅證據。

警方表示，已針對李男進一步偵訊，並通知協助駕駛砂石車的車行人員到案說明，詳細肇因及事發經過仍待調查釐清，也已報請警方及法醫相驗死因，今訊後依過失致死、偽造文書、肇事逃逸等罪嫌將其移送法辦。

南投埔里徐姓老翁騎車時疑遭砂石車撞擊後不治，李姓砂石車駕駛謊稱是目擊者，仍被警揪出肇事送辦。圖／讀者提供
南投埔里徐姓老翁騎車時疑遭砂石車撞擊後不治，李姓砂石車駕駛謊稱是目擊者，仍被警揪出肇事送辦。圖／讀者提供

埔里 車禍

延伸閱讀

大型車注意！新北交通大執法起跑 台64周邊拒過磅罰9萬

影／6旬婦遭砂石車輾爆頭亡 大雨意外檢警釐清怎捲入

基金一路死亡車禍！女騎士疑被撞倒地當場斃命

台64八里段又發生砂石車追撞 半個月第三次共釀1死3傷

相關新聞

鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

高雄大寮區某間汽車鈑金廠，今上午8時許警方獲報發現一具男屍，經查為工廠47歲林姓負責人，警方根據監視器畫面，林男疑似7日...

桃園男爛醉騎車違規左轉 害騎士倒地當場隕命卻逃逸

桃園市陳姓男子酒後騎車，在路口違規左轉，撞上對向駛來的機車，造成後者噴飛倒地，騎士頭部重創當場死亡，陳男卻未下車查看並逃...

喵星人闖車陣躲車下 淡水警救援即刻收編

上班交通尖峰時段，一輛自小客車在新北市淡水區淡金路上靜止不動，影響交通車流，淡水警分局中山路派出所警員不顧地面濕滑趴到車底下查看...

桃園布料工廠4樓火舌竄出 消防85人出動火勢獲控制

桃園市蘆竹區大豐街上一家布料工廠下午起火燃燒，4樓可見火舌、濃煙竄出，消防員接獲報案到場救火，經一小時後火勢得到控制，現...

砂石車撞死翁 男熱心報案稱目擊一查竟是肇事者

南投縣埔里鎮今發生死亡車禍，當地徐姓老翁騎車行經台14線中潭公路時，與由李姓司機駕駛的砂石車發生碰撞，徐翁噴飛倒地後送醫...

高雄旗山火燒車 不明原因起火幸無人傷

高雄市旗山區中華路3號前一輛停在路邊轎車，今天下午不明原因起火，消防人員趕緊出動滅火，火勢猛烈，引擎等處嚴重燒損，下午4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。