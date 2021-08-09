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鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

聯合報 / 記者張議晨陳弘逸／高雄即時報導

高雄大寮區某間汽車鈑金廠，今上午8時許警方獲報發現一具男屍，經查為工廠47歲林姓負責人，警方根據監視器畫面，林男疑似7日下午自摔進水溝，起初嘗試掙扎脫困，剛好正逢假日，求救無門身亡；林身上無其他外傷，詳細死因由檢警相驗釐清。

警消今早獲報後，由消防人員協助將林男拉出水溝，林脫困時已明顯死亡多時，通報鑑識人員前來採證，初步勘驗肢體無明顯外傷，現場也沒打鬥痕跡，排出他殺嫌疑。

辦案人員後來調閱工廠大門監視器，根據畫面拍攝時間，林失足時應為7日下午6時許，當時他從鐵門進入工廠後，突然失足一腳踩進廠區的水溝，起初在水溝旁掙扎，嘗試脫困，但最後疑似力氣不足喪命，由於意外時間正好為周六休假日，廠區無人，直到今上午上班時間，林男遺體才被發現。

林男進入廠區後，突然摔落自家水溝，掙扎一陣子後身亡，今早被員工發現遺體。圖／讀者提供
林男進入廠區後，突然摔落自家水溝，掙扎一陣子後身亡，今早被員工發現遺體。圖／讀者提供
警消將失足跌落水溝的林男拉上來後，已明顯死亡。圖／讀者提供
警消將失足跌落水溝的林男拉上來後，已明顯死亡。圖／讀者提供

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