鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內
高雄大寮區某間汽車鈑金廠，今上午8時許警方獲報發現一具男屍，經查為工廠47歲林姓負責人，警方根據監視器畫面，林男疑似7日下午自摔進水溝，起初嘗試掙扎脫困，剛好正逢假日，求救無門身亡；林身上無其他外傷，詳細死因由檢警相驗釐清。
警消今早獲報後，由消防人員協助將林男拉出水溝，林脫困時已明顯死亡多時，通報鑑識人員前來採證，初步勘驗肢體無明顯外傷，現場也沒打鬥痕跡，排出他殺嫌疑。
辦案人員後來調閱工廠大門監視器，根據畫面拍攝時間，林失足時應為7日下午6時許，當時他從鐵門進入工廠後，突然失足一腳踩進廠區的水溝，起初在水溝旁掙扎，嘗試脫困，但最後疑似力氣不足喪命，由於意外時間正好為周六休假日，廠區無人，直到今上午上班時間，林男遺體才被發現。
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