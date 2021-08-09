鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

高雄大寮區某間汽車鈑金廠，今上午8時許警方獲報發現一具男屍，經查為工廠47歲林姓負責人，警方根據監視器畫面，林男疑似7日下午自摔進水溝，起初嘗試掙扎脫困，剛好正逢假日，求救無門身亡；林身上無其他外傷，詳細死因由檢警相驗釐清。

警消今早獲報後，由消防人員協助將林男拉出水溝，林脫困時已明顯死亡多時，通報鑑識人員前來採證，初步勘驗肢體無明顯外傷，現場也沒打鬥痕跡，排出他殺嫌疑。