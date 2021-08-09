台13線休旅車翻落邊坡幸有樹木撐擋 駕駛骨折獲救

一名男子下午駕駛休旅車行經苗栗縣台13線頭屋、造橋交界路段，不明原因翻落邊坡，幸有樹木撐擋才未繼續下墜，消防隊獲報歷時約1小時，將多處骨折男子救回路面，送醫救治。

苗栗縣消防局指出，下午1時許接獲報案指稱，頭屋鄉明德村明德路往造橋方向發生車禍，現場為事故車輛滑落邊坡約1、2公尺，立即出動頭屋、特搜分隊人車前往救援。

救難人員指出，到場第一時間未見車內有傷患，經搜尋後發現一名男子倒臥右後輪位置，無法得知是被拋出車外，或是自行脫困爬出車外，男子當時臉部朝上、意識不太清醒，身上有多處骨折及擦傷。

由於車輛斜倒側翻在邊坡，車尾處有樹木撐擋才暫時未繼續往山谷下墜，救難人員深怕稍有輕舉妄動，整台車重心不穩恐增加傷患風險，於是先固定車輛，再以繩索、長背板將男子拉回路面，歷時1個多小時完成救援任務。

事故現場位於台13線頭屋、造橋交界處，傷者為40歲范姓男子，肇事原因有待警方進一步調查釐清。