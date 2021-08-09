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天雨路滑！BMW出涵洞自撞濱江街護欄 受困駕駛獲救

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

天雨路滑！台北市中山區松江路與濱江街口，今下午發生自撞車禍，65歲謝姓男子駕駛BMW5系列轎車，疑似因雨天視線不佳，自撞紐澤西護欄，車身卡在護欄上，前車頭毀損，謝男一度受困，經救援後意識清楚，送醫救治。

今天下午1時許，謝男開車行經松江路與濱江街口，正當他駛出涵洞，疑似天雨視線不佳，沒注意應在路口左轉，車輛直行衝撞紐澤西護欄，前車頭猛力撞擊護欄，保險桿毀損。稍早，謝姓駕駛一度受困，消防人員獲報後到場，順利救出謝男，因手部挫傷也自覺感到胸悶，送醫救治，警方到場後施以酒測，並無酒駕情勢。

中山分局呼籲駕駛人，下雨天視線不佳，尤其行經隧道、涵洞出入口，眼睛對於光缐明暗，需適應時間，駕駛人的視力下降，應減速慢行並遵守號誌，以保障自身及他人生命財產，共同維護交通安全。

雨天視線差，BMW駕駛駛出涵洞，自撞護欄。記者蕭雅娟／翻攝
雨天視線差，BMW駕駛駛出涵洞，自撞護欄。記者蕭雅娟／翻攝
雨天視線差，BMW駕駛駛出涵洞，自撞護欄。記者蕭雅娟／翻攝
雨天視線差，BMW駕駛駛出涵洞，自撞護欄。記者蕭雅娟／翻攝
雨天視線差，BMW駕駛駛出涵洞，自撞護欄。記者蕭雅娟／翻攝
雨天視線差，BMW駕駛駛出涵洞，自撞護欄。記者蕭雅娟／翻攝

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