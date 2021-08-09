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男騎機車碰撞小貨車送醫不治 居民提醒農曆7月小心為上
嘉義呂姓男子昨天下午5時許，騎機車行經嘉139線5.8公里處岔路口，在路口與張姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，呂男摔車倒地當場失去生命跡象，經救護車送嘉義聖馬爾定醫院，急救至昨晚6時20分宣告不治，檢警今天相驗，死因為車禍造成創傷性休克死亡，家屬對死因無意見。
警方事後對肇事者及受傷送醫者酒測、抽血，雙方酒測值都是0，車禍發生原因仍在調查中。
41歲張姓男子昨傍晚約5時30分，駕駛自小貨車從司公廍，走嘉139縣道往同仁方向，呂姓男子騎車從水上疑要轉139線司公廍時，二車發生碰撞後呂男摔車倒地，呂雖然戴安全帽仍當場失去生命跡象，送醫急救至晚間6時20分宣告不治。
因為昨天是農曆七月一日「鬼門開」，本案發生後附近居民議論紛紛，直言兩車外觀受損都不嚴重，看起來「只是一般碰撞，居然是死亡車禍」，爭相提醒農曆7月騎車出入要小心慢行。
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