男騎機車碰撞小貨車送醫不治 居民提醒農曆7月小心為上

嘉義呂姓男子昨天下午5時許，騎機車行經嘉139線5.8公里處岔路口，在路口與張姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，呂男摔車倒地當場失去生命跡象，經救護車送嘉義聖馬爾定醫院，急救至昨晚6時20分宣告不治，檢警今天相驗，死因為車禍造成創傷性休克死亡，家屬對死因無意見。

警方事後對肇事者及受傷送醫者酒測、抽血，雙方酒測值都是0，車禍發生原因仍在調查中。

41歲張姓男子昨傍晚約5時30分，駕駛自小貨車從司公廍，走嘉139縣道往同仁方向，呂姓男子騎車從水上疑要轉139線司公廍時，二車發生碰撞後呂男摔車倒地，呂雖然戴安全帽仍當場失去生命跡象，送醫急救至晚間6時20分宣告不治。