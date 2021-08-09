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3歲尿布男童凌晨在馬路遊蕩 原來是家人忘鎖門
新竹縣一名穿著尿布的3歲男童日前清晨4點多竟趁著家人熟睡時，推開未上鎖的門離家獨自在馬路上遊蕩，熱心民眾看見後連忙報警，警方到場後協助男童找家，但因幼兒無法清楚表達，四處尋找未果，只好PO臉書社團求助網友協尋，直到早上6點多家長接到友人告知，趕緊到派出所將孩子帶回家。
新竹縣竹北警分局表示，7月30日清晨4點許獲報有一名男童走失，員警火速趕至現場，發現年約3歲男童獨自在馬路上遊走，幸好有熱心民眾報案並陪同；員警詢問男童是否記得住處，但男童無法言語清楚表達，只好先在周遭巡視有無門戶未關的民宅，並沿路嘗試讓男童認家。
巡視30分鐘後仍未找到，於是員警嘗試將訊息上傳地方社團臉書請網友協尋，並先將充滿睡意的男童帶回派出所安撫休息，一直到6點多孩童家長接到朋友告知社團有協尋的貼文，才急忙到派出所將男童帶回。
男童家長向警方表示，家裡門忘記上鎖，當時家人也都熟睡中，才會沒發現男童推門出去遊蕩，跑到離家近1公里遠的地方，感謝讓熱心民眾及員警協助，讓小孩安全返家。
警方也呼籲，家中有幼童家長，注意門鎖要鎖好，另可藉由日常教導幼童認識住家附近環境，記住自己姓名及家人聯絡資訊，並適時的教導孩童不慎走失時，要即時向路人求助並報警處理，或盡量待在原地不要亂跑，才容易被找到。
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