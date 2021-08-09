「逃逸7年越籍移工」餐廳遇桃園警臨檢 急躲桌下仍被逮

桃園市一名失聯7年的阮姓移工昨天在一家越南餐廳用餐，遇警方上門臨檢，因擔心被認出，匆忙上樓躲藏，員警見狀後也馬上上樓搜查，最後在一張蓋了桌布的餐桌下找到他，並依法移送桃園專勤隊收容。

桃園警分局大樹派出所昨天下午執行｢外籍移工治安顧慮場所臨檢勤務｣，下午5時許至桃鶯路臨檢一家越南小吃店時，發現有人匆忙上樓，形跡可疑，便上樓搜查。

員警從1樓一路找到2樓，卻都不見人影，到了3樓仔細一找，竟發現2名越籍移工躲在餐桌底下，用垂下的桌布作掩護，企圖躲避查緝。

警方要求2人出示證件，其中一人是待遣返移工，並有依規定定期至桃園專勤隊報到，然而另一名阮姓男子（33歲）卻行跡緊張，語焉不詳。

員警請阮男出示證件時，他掏出2張證件，聲稱一張是自己的，一張是朋友的，然而問到出生日期卻語焉不詳，一下說3月、一下說5月，都與證件上的7月不符，照片也明顯不是本人，最後發現另一張「友人」證件才歸阮男持有，且經查已通報失聯7年。