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台東酒駕車禍1命危 遭撞車輛被強迫轉向行駛近百公尺

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東市昨天深夜2輛車對撞，造成3人受傷，其中被撞的許姓女駕駛送抵醫院已無生命跡象，同車她丈夫也急救中；另一輛車姜姓駕駛事後酒測值0.54毫克，肇事原因警方調查中。目擊者表示，姜姓駕駛車輛從徛出路口未減速，撞上緩慢行駛的許姓女駕駛車輛。

昨天深夜10點半左右，民眾報案指台東市中興路、泰安街口發生交通事故，一輛奧迪從中興路未煞車減速衝出，在路口撞上在泰安街路行駛的車輛，遭撞車輛因衝擊力道過大被硬生生改向帶往中興路，撞往近百公尺遠的民宅，波及2輛轎車及2輛機車才停下。

因許姓女駕駛（41歲）遭姜姓男子（25歲）駕車直接衝撞，傷勢極重，消防人員趕到時，救出送往醫院，途中就失去呼吸心跳；同車她丈夫也受傷，在醫院急救中。

目擊者說，他在家門口看見姜姓駕駛奧迪在中興路高速行駛，到泰安街口也未減速，直接撞上在泰安街上慢慢行駛許姓女駕駛車輛，「撞上的力量很大，女生開的車被強迫轉向，還開了快10公尺，撞到其他車子才停下來」。

警方根據目擊者說法及調閱周邊監控器材，並取得車上行車記錄器，設法還原事故發生原因，但初步已確定姜酒駕肇事，將等他恢復意識後進一步詢問事後經過。

台東市深夜發生酒駕車禍意外，造成1重傷命危2輕傷。記者施鴻基／攝影
台東市深夜發生酒駕車禍意外，造成1重傷命危2輕傷。記者施鴻基／攝影
台東市深夜發生酒駕車禍意外，造成1重傷命危2輕傷。記者施鴻基／攝影
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